– Bíztunk abban, hogy az idei turisztikai szezonban is a tavalyihoz hasonló eredményeket várhatunk, az infláció és a háború miatt azonban nem voltunk túlzottan pozitívak – mesélt a szezon előtti várakozásokról Balogh Gyula, Abádszalók polgármestere.

– Aztán a szezon szinte várakozáson felüli eredményeket hozott, idén ugyanis összesen 71 ezren látogattak el hozzánk, míg tavaly a főszezonban 64 ezer látogatót fogadtunk a nyári időszakban. A bevételeken viszont mindez nem mutatkozott meg. A fizetővendégek száma pont 2000 fővel volt kevesebb a korábbinál. Mindez valószínűleg azért történhetett, mert az ide látogató kerékpárosokat is átengedjük a strand fizetőkapuján, annak fejében, hogy egy órán belül elhagyják a területet. Ha tehát valaki biciklizés közben keresztülhalad a településen, lehetősége adódik ebédelni, vagy akár csobbanni egyet, viszont minderre egy óra áll rendelkezésére, különben belépőjegyet kell fizetnie.

Abádszalók fejlődése kiemelkedő mértékben a turizmus megjelenésének, a Tisza-tó létrejöttének köszönhető.

A több helyen védett és érintetlen természeti környezet, a vízpart és a paraszti kultúra ma is élő hagyományai, a település népművészeti emlékei olyan egyedülálló kínálatot jelentenek, mely sokaknak nyújt felüdülést, kikapcsolódást. Talán ennek is köszönhető, hogy ezen a nyáron az eddiginél is több család látogatott a térségbe.

– A szállásokat tekintve még várjuk az idegenforgalmi adók adatait, így pontos számokkal nem tudok szolgálni – folytatta a városvezető.

– A terveket viszont valamelyest alul fogjuk múlni, hiszen az előző évekhez képest kevesebb szállóvendég érkezett a településre. Információim szerint azonban sokkal több család vendégeskedett Abádszalókon, mint korábban. Mindez azt jelenti, hogy egy hatfős családban ha két felnőtt és négy 18 éven aluli gyermek van, akkor az idegenforgalmi adó szempontjából csak a felnőttek kerülnek a statisztikákba. Egyébként nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a strandunk mindig szép és gondozott legyen. Az előző évek fejlesztéseinek köszönhetően a szolgáltatás színvonala is megfelelő volt, el kell mondjam, még beírást sem kaptunk a vendégkönyvbe. Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei szűkösek voltak, most nem bővelkedtünk kiemelkedő jelentőségű programokban, hiszen visszább kellett venni a kiadásokból. Az abádszalóki öböl körülbelül 14 négyzetkilométeres nyílt vízterülete mindazok számára csábító lehetett, akik kedvelik a vizes sportokat.

A fürdőzésre vágyókat a Tisza-tavi települések közül egyedülállónak számító, 800 méter hosszú parton egy 500 méteres szabad vizű strand hívogatta.

– Az elmúlt időszakra visszatekintve azt gondolom, régi vágyunk teljesült azzal, hogy hat hónapossá nőtte ki magát a szezon – mondta Balogh Gyula. – A kerékpároshíd megépülésének köszönhetően jelentősen megnőtt az érdeklődés a környék látnivalói iránt. Mindez kitolta a szezont, és sokan már áprilisban kerék­pártúrákra vállalkoztak. Várakozásaink szerint nagyjából októberig tarthat majd a biciklis szezon. Valljuk be, hogy a nyári kánikulában nem is mindig olyan jó bringázni, tűz a nap és folyamatosan melege van az embernek, így sokan a tavaszi és őszi szezont választják inkább. A téli időszak tehát nem is tűnik már annyira hosszúnak. Emlékszem, tíz évvel ezelőtt minden télen korcsolyával és jégvitorlákkal szeltük át a tavat. Talán a hidegebb időszakokban is tudnánk a turizmusra építeni, ha olyan igazi, régi hidegek lennének a téli hónapokban, mint akár évtizedekkel ezelőtt – mérlegelte a lehetőségeket a településvezető.