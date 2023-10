Szép és sikeres napot zártunk! Így summázta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoportja a szombati madármegfigyelő eseményét. Ahogy arról Pálinkás Csaba, a helyi csoport elnöke hírportálunkat tájékoztatta, a szolnoki programra közel félszáz természetbarát ellátogatott.

Az esemény az Európai Madármegfigyelő Napok keretében zajlott, melynek magyarországi koordinátora, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint a BirdLife International hazai képviselője.

Ötvenhat madarat gyűrűzött meg szakértő kollégánk, s nap folyamán ötvenhat láttunk vagy hallottunk. A teljesség igénye nélkül voltak rigók, füzikék, cinegék, foltos nádiposzáta, vörösbegy és hálóba akadt hét repülő drágakő, vagyis jégmadár is. Ezek a különleges látványt nyújtó madarak is gyűrűt kaptak

– mondta el érdeklődésünkre Pálinkás Csaba.

– Több, mint száz méternyi hálóval, négy hálóállással kezdtünk neki a madarak "becserkészésének", sikeresen, amit bizonyít a gyűrűzött madarak száma. Napközben spektívvel kisebb megfigyelő sétákat is tettünk. Meglepetésként kora délután három keresztcsőrű is átrepült a terület felett és tiszteletét tette arrafelé a terület "uralkodója" is, egy öreg rétisas pár is számolt be a tapasztalatokról a helyi csoport elnöke. A sikeres szolnoki esemény azt engedi feltételezni, hogy az európai programban Magyarország ismét előkelő helyen szerepelhet.

Nemcsak Szolnok volt az egyetlen helyszín, ahol csatlakoztak a nemzetközi programhoz, Kunszentmártonban hagyományosan Vekeri halastavaknál várták a természetkedvelő vendégeket.

A hétvége sztárjai egyértelműen a jégmadarak voltak, melyeket a Tiszavilág Ökotúrák videója megörökített.