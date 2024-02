Ám az még mindig kérdés, hogy mikor lesz az iskolának igazi tornaterme. Bár az intézmény működtetése és fenntartása nem az önkormányzat hatásköre, a helyhatóság is gondolkodik a probléma megoldásán.

– Abban maradtunk, főként a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, hogy nekünk ebben mindenképpen lépnünk kellene. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi fenntartó, minden bizonnyal döntési helyzetbe majd csak 2024 után kerül, de ez egyben fel is vázolja számunkra azt a képet, hogy valószínűleg már csak a 2026-os költségvetésbe tudják beletenni a tornaterem kérdését. Ennek alapfeltétele az, hogy a félbeszakadt pályázat helyzete is rendeződjön. Egy biztos: az iskola működik, biztosítottak a feltételek, de az tény, hogy a jelenlegi kor elvárásai szerint nem megengedhető, egy kistelepülésnek egy torzó legyen a tornaterme. Ez számunkra nagyon nagy csapás, ugyanis fontos lenne, hogy télen is le legyenek kötve azok a fiatalok, akiknek a szülei, családja akár késő estig dolgozik. A délutáni programoktól így el is búcsúzhatunk, mert a táncon kívül a sport nem működik – hangsúlyozta Bander József polgármester.

Hozzátette, bízik benne, hogy az önkormányzat még ebben az évben esélyt kap arra, hogy legalább egy tanulmánytervet készíthessen egy tornacsarnok építésére.