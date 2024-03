Mezei Máriára, az érdemes- és kiváló művészre emlékeztek a minap Szajolban Tóth Auguszta „Hoztam valamit a hegyekből” című önálló estje keretében.

Tóth Auguszta előadása lebilincselte a szajoli közönséget

Forrás: Szajoli Közösségi Ház Facebook-oldala

A Déryné Program keretében megvalósuló program izgalmas kalandozást kínált a közönségnek. – Régóta és sokszor az „utamba” került Mezei Mária: vagy úgy, hogy dalait énekelhettem, vagy úgy, hogy egy könyvet kaptam róla... Ismeretlenül is megszerettem – állt Tóth Auguszta „kedvcsináló” ajánlójában. A szimpátia bebizonyosodott a szajoli előadáson is, a színésznő sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve mutatta be a csodálatos Asszony, Ember, Művész életét.