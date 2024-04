Százféle sör a szolnoki Ormos Imre parkban, Képregény és Játék Börze az Agórában, kutyás futóverseny Jászberényben, jó idő esetén csillagles Túrkevén – szinte alig lehet választani a jobbnál-jobb programok közül hétvégén a vármegyében.

Forrás: szoljon.hu

„Legyen kék a tér” címmel emlékeztek meg az autizmus világnapjáról kedden délután Tiszafüreden.

Egy nyertes önkormányzati pályázatnak köszönhetően az Arany János Könyvtár épületénél energetikai felújítás valósul meg. A munkálatokat már meg is kezdték a szakemberek.

Már második alkalommal szerveznek jótékonysági süteményvásárt a szolnoki Fülöp Péter javára. Az egykori ifjúsági válogatott röplabdázó fő célja, hogy balesete után újra volán mögé ülhessen, ehhez azonban több igen költséges feltétel köti. Április 12-én a Széchenyi városrészben várják azokat, akik az édesség vásárlásával hozzájárulnának a fiatalember álmainak megvalósulásához.

A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola 4. a osztályának diákjai ellátogattak a városházára, ahol Szalay Ferenc polgármester munkájával ismerkedhettek meg.

A Magyar Költészet Napján immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a „Jász-Nagykun Megyei” versmondó versenyt Jászdózsán, a községi könyvtárban, ami évről évre összeköti a generációkat.

Hosszú évek vágyakozását követően idén teljesült Dobos Zsófia álma, hiszen egy évet Japán fővárosában, Tokióban tölthet. A szolnoki kötődésű fiatal útitárs nélkül, hátizsákkal a nyakában vágott neki az egy éves kalandnak, amelynek izgalmairól mesélt hírportálunknak is.

Az éberség mindig fontos. A tűzoltókészülékek kapcsán is próbálkoznak a csalók, az utóbbi időben Szolnokon terjed ez a típusú átverés. Bujáki Dániel szakember egyéb hasznos tudnivalók mellett a megelőzés eszközeivel igyekszik felvértezni a hallgatókat.

Bombaként robbant be Azahriah legújabb dala, a Cipoe. A közelmúltban debütált dalhoz klip is készült, amelyben egy tehetséges mezőtúri divattervező, Kovács Anna Bíborka is közreműködött ruhakollekciójával.

Letartóztatták a szomszédjára fejszével támadó törökszentmiklósi férfit, aki a gyanú szerint emberölési kísérletet hajtott végre megcsonkított gyümölcsfája miatt.

A vármegyeháza dísztermében tartotta soros ülését a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés pénteken. Hét napirendi pontot fogadtak el a képviselők, az elsőhöz kapcsolódva meghallgatták dr. Rádi Norbert vármegyei rendőr-főkapitány beszámolóját a Jászkunság közbiztonsági helyzetéről.

A stílus állt a középpontban a Szolnoki SZC Technikum és Szakképző Iskola pénteken délután nyílt „Kreatív divatrajz” című pályázat kiállításán.