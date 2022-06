És ha már Sándor Renátát említettük. Az immár második éve Deme Gábor mellett másodedzőként tevékenykedő volt válogatott klasszis időközben az újonnan kinevezett német Andreas Vollmer vezette magyar női válogatott szakmai stábjában is helyet kapott az Európa-liga arany divízió küzdelmeiben (nemzeti együttesünk nem jutott végül a final fourba).

A szerepvállalásról maga Sándor Renáta nyilatkozott hírportálunknak.

– Nagy megtiszteltetés, s egyfajta próbaidőszak is volt ez, hiszen meg kellett nézni, hogy tudok megfelelni az elvárásoknak. Látni kellett, hogy fekszik-e számomra ez a többrétű munka, mivel az edzőnek, szövetségnek is meg kellett felelni, a játékosokkal is össze kellett hangolódni.

– Ráadásul a válogatott generációváltáson megy keresztül, sok új játékos beépítése, megismerése volt a feladatunk, gyakorlatilag erre ment rá az Európa-ligás szereplésünk. A kapitányt ismertem régebbről, de immár edzői szemmel figyelhettem őt, ami mindenképp jó volt. Az ellenben furcsa volt számomra, hogy egy-két korábbi játékostársamat ezúttal már instrukciókkal kellett ellátnom, így azt a bizonyos határt nehéz volt meghúzni, de igyekeztem.

A folytatással kapcsolatban kaptam egy kis gondolkodási időt, de tárgyalunk róla

– mondta, majd hozzátette, a berényi vezetőkkel megállapodva a következő szezonban szeretne a magánéletére koncentrálni, így marad a klubnál, de új szerepkörben, mint technikai vezető fog dolgozni.

Deme Gábor elmondása szerint nagy büszkeség a klubszámára Renáta válogatott‑szerepköre. Személyében nagyon jó segítőt ismert meg, aki rendelkezik minden olyan képességgel, amiért kiválasztották. Az egyesület fiataljai is felnéznek rá, és ugyan jövőre más pozícióban, a háttérből, de tovább erősíti munkájukat. Végül a következő szezonról is megosztotta gondolatait.

– Egy évvel idősebben, tapasztaltabban remélem, már nem kell olyasfajta segítség a csapatnak, mint a nemrég véget ért bajnokságban. A keretben lesznek változások, a tárgyalások már zajlanak. Lesznek érkezők és távozók is, de továbbra az NB I.-ben maradás a cél. Optimista vagyok a jövővel kapcsolatban, hiszen várakozásaink szerint több saját nevelésű 14-15 éves lányunk is be fog robbanni a köztudatba – zárta mondandóját.

A hölgyek a hónapban még gőzerővel edzenek, júliusban pihenőt kapnak, majd augusztustól megkezdődik a felkészülésük az új kihívásokra.