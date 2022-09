Idén sok az újdonság a női fociban: ebben az évadban a tavaly negyedik Tiszaföldvár nem indult a megyei bajnokságban, ám két újonc is van, a Szolnoki Máv utánpótlás csapata és a Jászfényszaru is részt vesz a megmérettetésben. Utóbbi azonban most nem lépett pályára. Ám így sem utolsók az első forduló után, hiszen bár nem meccseltek, a farmosi lányok két vereséggel indítottak, így ők az utolsók. A Szolnoki MÁV-nak egy meccse volt, azt 1–1-es döntetlenre hozták, ez a negyedik helyre volt elég.

A tavalyi bajnok Abádszalók belépője erősre sikerült, a Karcagot 1–0-ra, a Farmost 3–1-re verték.

A tavalyi ezüstérmes Tószeg is hozta a kötelezőt, egy meccsük volt, ezen szintén a Farmos volt a szenvedő fél, 2–0-ra győztek. Az első forduló után a Karcagi lányok a harmadikak, egy győzelemmel és egy vereséggel.

A második forduló meccseit jövő héten szombaton 10-től Jászfényszarun játszák majd.