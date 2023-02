Gercsák Szabina és a szolnoki kötődésű Gőz Roland is az első helyet szerezte meg az olimpiai kvalifikációs European Openen, Szófiában. Gercsák a 70 kg-os súlycsoportban francia és horvát ellenfelet legyőzve jutott be az elődöntőbe, majd aztán ismét egy francia versenyzőt győzött le a döntőbe jutásért. A fináléban bosnyák riválisát vazarival verte meg, s lett aranyérmes. Gőz a 90 kilósok közt egy macedón és két francia versenyzőt múlt felül, mielőtt az aranyéremért küzdött volna, ahol a belga Karel Fouberttel találkozott, akit két hete a portugál Grand Prix-n is legyőzött, kettejük csatája pedig most is magyar sikerrel ért véget, így a szolnoki kötődésű, 23 éves dzsúdós aranyéremmel a nyakában térhetett haza.

Mellettük további két magyar is érmet szerzett, Andrási Márton 60 kg-ban, Gyertyás Róza pedig 52 kg-ban ért el harmadik helyet.