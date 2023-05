Jubilált a kapitány

Ünnepléssel kezdődött a Jászapáti–Tiszajenő mérkőzés. Négyszázadik mérkőzésén lépett pályára vasárnap Menyhárt Dániel. A Jászapáti csapatkapitánya, edzője korábban NB-s szinten képviselte a települést, majd a klub 2017-es újjászervezése után játékosként, edzőként is kulcsszerepet vállalt, hogy az egyesület most ismét bajnoki címet nyerhessen. Ez alkalomból különleges, 400-as számú mezzel köszöntötte őt csapata. – Hatalmas öröm számomra, hogy a négyszázadik mérkőzésemen bajnoki címet ünnepelhettünk. Ráadásul éppen húsz éve történt, hogy Jászapátin a felnőtt és az ifjúsági csapat is bajnoki címet nyert egyazon idényben – összegzett Menyhárt Dániel.