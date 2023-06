A Samuel Kulczycki, Katarzyna Wegrzyn lengyel duó ellen pénteken 3–2-re megnyert nyolcaddöntő után lépett ismét asztalhoz a magyar kettős, melynek szombati ellenfele a szlovák Lubomir Pistej és Barbora Balazova volt. A zagyvarékasi születésű Ecseki Nándor, oldalán Madarász Dórával tükörsimán, húsz perc alatt verte a szlovákokat, 3–0 (7, 5, 8), és bejutott a legjobb négybe.

Az állami hírügynökség tudósítása szerint dinamikusan, a rá jellemző agresszív stílusban kezdett a magyar páros, ennek meg is lett az eredménye, előbb 5–1, majd 7–2 állt az eredményjelzőn. Ezt követően néhány labdamenetben hosszú lett a pörgetés, de a vége megint simán alakult. A másodikban is a magyarok irányítottak, továbbra is támadó felfogásban játszottak, így megint hamar ki tudtak alakítani megnyugtató előnyt, amit még növeltek is a végéig. Ezúttal a harmadik szettben is fennmaradt a koncentráció, nem úgy, mint egy nappal korábban, amikor az ellenfél egyenlíteni tudott. A szlovákok nem voltak képesek érdemben változtatni a mérkőzés menetén, így annak ellenére sima magyar győzelem született, hogy Pistej és Balazova 14., Ecseki és Madarász pedig 23. a vegyes páros világranglistán.

Mint a távirati iroda emlékeztetett, a magyar kettős – amely a májusi, durbani világbajnokságon meccslabdáról kapott ki a későbbi bronzérmes hongkongi ellenfelétől, és ez alapján Krakkóban a végső győzelemre is esélyes – az elődöntőben a George Ovidiu Ionescu, Szőcs Bernadette román duóval mérkőzik majd meg vasárnap. Külön motivációt jelenthet számára, hogy az aranyérem mellé olimpiai kvóta is jár – az Európa Játékok sportági viadalán kizárólag ebben a számban.

Ecseki a vegyes zónában arról beszélt az MTI-nek, utólag még jobban örül annak, hogy előző nap 2–0-s előnyt elpazaroltak, és onnan kellett új mérkőzést kezdeniük.

A szombati meccs teljesen más forgatókönyvet írt le abból a szempontból, hogy nem engedtünk ki egy pillanatra sem. Igaz, a második szett után tudatosítottuk is magunkban, hogy a tegnapiból tanulva kezdjük el úgy a harmadik szettet, mintha egy vadonatúj meccs lenne. És nagyon szuperül, magabiztosan lehoztuk a harmadikat is – mondta a zagyvarékasi születésű klasszis.

A folytatást illetően hangsúlyozta, egyelőre csak a következő meccsel foglalkoznak. – Tudjuk, hogy ezen a versenyen mi jár az esetleges győzelemért, de semmiképpen sem szeretnénk elveszni ebben a gondolkodásban.