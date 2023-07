– Az előző szezon előtt a bajnokságban és a kupában is dobogós helyet céloztak meg. A kupában összejött, a bajnokságban nem. Félig teli vagy félig üres volt a pohár?

– Pozitívan gondolok vissza az előző szezonra. A célunk az volt, hogy Szolnokon éremesélyes csapatot építsünk. Azt gondolom, hogy ez a célkitűzés teljesült. A szurkolóink szerették a csapatot, a játékosok küzdöttek, rengeteget dolgoztak, nagy harcokat nyertek meg az alapszakaszban, a legnagyobb ellenfeleink ellen is. Érthető, hogy a közvélemény a négybe várt bennünket. Ez végül nem sikerült. A Körmend elleni párharcunkat két pont döntötte el az ötödik mérkőzésen. Az elmúlt három szezonban a Magyar Kupában a csapat eredményes volt, a négyes döntőkben érmeket szereztünk. Természetesen a célunk, hogy az előttünk álló szezonban előre tudjunk lépni.

– Miben fejlődött a klub az elmúlt idényben?

– Az elmúlt négy év munkáját tekintve az egyik legfontosabb eredmény az évek során fokozatosan épített magyar játékoskeretünk. Ezt nagy sikernek könyvelem el, hiszen van öt meghatározó magyar játékosunk, és immár egyikük sem az első idényt kezdi meg nálunk. Ez azt mutatja, hogy vonzó a klub a játékosok körében. Nagyon sokat dolgoztunk azon is, hogy a játékosoknak kizárólag a kosárlabdával kelljen foglalkoznia. Kiváló munkát végeznek a csapat mindennapjait szervező kollégáim. Figyelünk a fiatal játékosok beépítésére is. Jelenleg a Szolnoki Olajbányásznál hat fiatal játékos rendelkezik profi szerződéssel.

Nagy eredménynek tartom, hogy a csapatunk évről évre egyre népszerűbb Szolnokon. A mérkőzéseinket közel telt ház mellett játszottuk le, szignifikánsan nőtt a nézőszám az előző szezonhoz képest. Egy új, fiatalokból álló szurkolói csoport formálódott Olajkák néven. Erre személyesen is büszke vagyok, hiszen ezen fiatalok jellemzően utánpótlás-játékosok, akik mérkőzésről mérkőzésre buzdítják csapatunkat.

Szponzoraink elkötelezettsége a klub felé töretlen, számuk most már a hetvenhez közelít, ezúton is szeretném megköszönni támogatásukat. Kiemelt céljaink között szerepel a többrétű társadalmi szerepvállalás. Ezért Szolnokon családi napokon vettünk részt, iskolai meghívásoknak tettünk eleget, a sportiskola utánpótláscsataival közös edzéseket szerveztünk, jótékonysági eseményeken képviseltük a klubot.

– A szerb Miodrag Rajkovics kapta a vezetőedzői posztot a következő idényre. Miért rá esett a klub választása?

– Külföldi edző szerződtetése mellett döntöttünk, olyan szakemberrel akartuk betölteni a pozíciót, aki nem méretett meg eddig Magyarországon. Többekkel is tárgyaltunk, végül Miodraggal egyeztünk meg. Elsősorban a múltja, a tapasztalata és a szakmai tudása miatt döntöttünk mellette. Sikerkovácsnak is mondhatjuk őt, Lengyelországban három éven keresztül szinte az egekbe emelte a klubját az első divízióban. A második szezonjában bajnokságot nyertek, emiatt az Euroligában is indulhattak. Ezt követően több éven keresztül Japánban dolgozott eredményesen. Az új vezetőedző személye új impulzust jelent a csapat számára, minden játékosnak bizonyítania kell előtte, meg kell dolgoznia a játékpercekért. A vezetőedző munkáját Szarvas Gábor és Mándoki Tamás edző, Pályi Norbert erőnléti edző és Darvai Miklós masszőr segíti majd.

– Terveznek-e még szerződtetni magyar játékost?

– Kiss Dominik a napokban csatlakozott az U20-asoktól a felnőttcsapathoz. A magyar magunk ezzel adott.

– Mi a helyzet légiós fronton?

– Az új idényben öt helyett négy légióssal kezdünk. Emiatt nagyobb teher lesz a magyar játékosainkon, várhatóan több játékidővel számolhatnak.

– Lesz-e olyan légiós, aki marad a csapatnál?

– Felmerült egy-két név. A szakmai stáb dönt arról, hogy ajánlunk-e nekik hosszabbítást, vagy újakat keresünk.

– Milyen karakterű Olajbányászt szeretne látni kifutni a parkettre az új idényben?

– Természetesen egy harcos, az utolsó percig küzdő csapatot. Ehhez elengedhetetlen lesz a csapategység, a játékosok közötti kémia is, melyen nemcsak a szakmai stábnak, hanem a játékosoknak is sokat kell dolgozniuk.

– Mire lehet hivatott a gárda a soron következő évadban?

– Négy légióssal kezdjük meg az idényt, az előszezonban való beépítésük után érdemes erre a kérdésre visszatérni. A tulajdonos, a klubvezetés és a támogatóink célja ugyanakkor változatlanul az, hogy a Szolnoki Olajbányász meghatározó klub legyen. Ennek megfelelően építjük a csapatunkat. Összességében úgy vélem, hogy a magyar keretet kiegészítve a külföldi játékosokkal, győzelemre törekvő mentalitással versenyképesek leszünk. Az ellenfeleinknek számolniuk kell az Olajbányásszal.