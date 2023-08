A szolnokiak nagy örömére a Duisburgba utazó keret tagja Hadvina Dóra is. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub K-4 500-on olimpiai bajnok versenyzője gyermeke születése után egyre inkább nyeri vissza gyorsaságát, Dóra a konditermi súlyzózörgést hátrahagyva pedig újságíróknak azt is elmondta, milyen érzésekkel várja a világbajnokságot.

– A válogatókon nem úgy teljesítettem, ahogy szerettem volna, és nagyon örülök, hogy ennek ellenére lehetőséget kaptam – kezdte a sportoló, hozzátéve, hogy ennek a bizalomnak a nyomán formába is tudott kerülni, végre egyesben is olyan időket tud menni, melyeket elvár magától, és a négyesben is megtalálta helyét. Mint mondta, jobb edzésein már-már a 2021-es önmagát megközelítő teljesítményre képes.

– A kéthónapos felkészülés alatt jó érzés volt menni a lányokkal, mentünk jó időket, mindenki megtalálta a helyét. Bizakodó vagyok – fogalmazott a klasszis, aki 2021-es olimpiai döntő óta most először indul nemzetközi versenyen.

A női kajakosok amúgy Tokiói előtt is Szolnokon végezték az utolsó simításokat, akkor szépre sikeredett a vége.

– Itt lakom Szolnokon, úgyhogy nekem jó, hogy nem kell elmenni edzőtáborba. A kislányomat sem kell rángatnom A-ból B-be, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt tudok készülni – mondta ezzel kapcsolatban a kajakos. Előzetes esélylatolgatásba viszont nem bocsátkozott, mivel senkire sem szeretne terhet rakni.

Igaz. Jövő héten úgyis kiderül, mire képes a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra összeállítású kvartett.