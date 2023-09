A történet kiindulópontja 2010. június 6-a. Ezen a napon rendezték a 2009–2010-es megyei harmadosztályú idény utolsó fordulóját, amelyen a Jászágó hazai pályán 3–2-re verte a Kőtelek csapatát. Keve­sen gondolhatták akkor, de az a találkozó máig az utolsó, Jászágón lejátszott bajnoki mérkőzés. A csapat hamarosan feloszlott, néhány évvel később pedig az egykori pályára napelemparkot telepítettek. Ez akkor sokak nemtetszését, haragját váltotta ki, de a vállalkozó, Babó Gábor ígéretet tett, hogy lesz új focipálya. És ha lesz csapat, őket is szponzorálja. Tartotta is a szavát, így bár a napelempark melletti terület az ágóiak szerint leginkább a hortobágyi pusztára hasonlított, sikerült ott újjáépíteni a falu sportpályáját. Mindennek folyományaként egyébként a jászágói focipályának olyan szomszédai lettek, amilyenek talán semmilyen más futballgyepnek: egyik oldalról a katolikus templom, másikról egy veteményes, harmadik részről az országút határolja, és ott van persze a jó kis napelempark.

– Nincs gond a szomszédokkal? – kérdeztük Barta Ferenc szakosztályvezetőt, akivel az ágói csapat edzése közben beszélgettünk.

– Alapvetően nincs, bár az igaz, hogy néhány palánta áldozatul esett már a lövéseknek, és a fólián is csattant már párszor a labda – mondta a szakosztályvezető (hát igen, a háló!). – A napelemekről viszont tudni kell, hogy strapabíró szerkezetek, néhány felszabadító lövés meg sem kottyan nekik.

Békében megférnek telekszomszédaikkal az ágói focisták

Fotó: Pesti József

Hogy az ágói együttes egyáltalán készülhet a 2023–2024-es vármegyei bajnokságra, önmagában kisebb csoda.

Bár a régi csapat megszűnt, falunapok, búcsúk alkalmával mindig szerveztek valamilyen fociesemény a községben. Az ilyen alkalmak után pedig rendre azt érezték, lehetne még futballt csinálni Jászágón.

– Idén pünkösdhétfőre szerveztünk egy focikupát. Az annyira jól sikerült, hogy Mozsár Lászlóné polgármester ott helyben felvetette, rendszeressé kéne tenni a futballozást Jászágón. Emiatt sokan úgy gondoltuk, lehetne folytatása a dolognak. A szponzorunk is az ötlet mögött állt, hogy újra benevezzünk a megyei bajnokságba. A leendő játékosok is egyre izgatottabbá váltak, elkezdték egymást is toborozni, így mára 38 labdarúgónk van – ecsetelte Barta Ferenc. Ekkor keresték meg az MLSZ vármegyei igazgatóságát az indulás szándékával.

Kiss László, a Jászágó edzője (balra) és Barta Ferenc szakosztályvezető

Fotó: Pesti József

Csakhogy volt egy bökkenő: nem rendelkeztek bejegyzett egyesülettel, mivel a korábbit a bíróság már törölte.

Nem volt mit tenni, új egyesületet kellett alapítaniuk, annak minden nyűgjével, nehézségével.

– Versenyt futottunk az idővel. Másfél hetünk volt bejegyeztetni az egyesületet. Erre azt mondták, lehetetlen, túl kevés az idő, korábban senkinek nem sikerült ilyen rövid idő alatt végigvinni a folyamatot. De megígérték, hogyha mégis megcsináljuk, ott, abban a pillanatban befogadják a nevezésünket. Megmozgattunk minden szálat, kihasználtuk a falu teljes lobbierejét, végül pár órával a határidő lejárta előtt bejegyezték a szervezetet – mesélte Barta.

Így alakult meg a Jászágó Newergies Sportegyesület, amely frissében be is nevezhetett a megye III.-ba. Mint Barta mondta, végig nagy támogatást kaptak az MLSZ megyei szervezetétől, temérdek kérdésük volt, amelyekre mindig válaszoltak. Sőt, egy immár mindenhol kötelező és igencsak borsos árú defibrillátort is kaptak, ami a kis falu egyesülete számára óriási segítség volt.

Miközben az augusztusi kánikula ellenére is derekasan futó ágóiakat néztük, a szakosztályvezető elmondta, mi végre az egész igyekezet a futballal.

– A szponzorunk legelső mondatához tartjuk magunkat a mai napig. Így szól: elsősorban jó közösséget építsünk. Ez a cél. Ha netán eredmények is jönnek, vagy feljebb tudunk lépni, azt is támogatja, de az már „csak” ráadás.