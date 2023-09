A hétvégi Kenderes–Lurkó Focimánia Vármegye I.-es mérkőzés második félidejében Túri János, a hazai csapat ezermestere – és korábbi játékosa – perceken keresztül folyamatosan csúnya szavakkal ócsárolta a kenderesiek játékosát, Lólé Ferencet, aki egy ideig tűrte a szidalmakat, majd heves verbális vita alakult ki köztük, egy bizonyos ponton azonban elszakadt a cérna a 32 éves játékosnál. Ekkor lejött a pályáról, a karbantartó pedig a korláton belülre lépett és elkezdték egymást ütni. A játékvezetői jelentés alapján nagyjából két percig tartott a verekedés, mire 5-8 embernek sikerült leszednie Lólét Túriról. A játékvezető a 63. percben kiállította a hazaiak támadóját.

Az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei igazgatósága Lólé Ferencet három évre eltiltotta a labdarúgástól, legközelebb 2026. szeptember 22-én léphet pályára, emellett rendőrségi feljelentést is tettek. A Kenderes egyesületét pedig a soron következő mérkőzésre súlyos rendezői hiányosságok miatt pályabetiltással, illetve 50.000 forinttal büntette meg. A kenderesi együttesnek tehát a következő hazai mérkőzését másik pályán kell játszania.

– Nagyon sajnáljuk az esetet – nyilatkozta Mikes Krisztián, a Kenderesi VSI szakosztályvezetője. – Évek óta nem volt nézőtéri rendbontás nálunk, sokat dolgoztunk azon, hogy jó legyen a megítélésünk. Szégyellem egy kicsit magam, és csalódott vagyok, hogy ilyen megtörténhetett nálunk. Igyekszünk a gyerekeket is a jó magaviseletre nevelni, bosszant, hogy ezt kellett látniuk. Tudomásom szerint Lólé Ferenc és Túri János azóta megbeszélték az esetet, két normális emberről van szó, akik jó kapcsolatban voltak. Nem tudjuk pontosan mi váltotta ki ezt belőlük. Nem szokásunk elküldeni játékost, így Ferit sem fogjuk, de az ő döntése lesz, hogy itt marad-e nálunk edzeni, vagy sem. Természetesen próbálunk fellebbezni az ítélet ellen, a szövetség pedig majd eldönti, hogy elfogadják-e.

– Huszonötéves pályafutásom alatt még nem történt velem ilyen – mondta hírportálunknak Lólé Ferenc. – Gyengén sikerült a mérkőzés, nagy volt már a feszültség a pályán, Túri János alpári módon többször is beszólt nekem a pályára. Próbáltam őt csitítani, de egyre csak durvább lett a helyzet. Ezt követően pedig édesanyámra és származásomra tett megjegyzést, amit már nem tudtam tolerálni. Nagyon rosszul esett ez tőle, hiszen baráti kapcsolatban voltunk, ráadásul édesanyám most betegeskedik is, emiatt különösen rosszul érintett. Belépett a korláton belülre, és ekkor kezdtünk el dulakodni. Ütésváltás nem történt, és viszonylag hamar szétválasztottak minket. Az öltözőbe menet még utánam jött, hogy megbeszéljük a dolgokat, de azt akkor elutasítottam. Majd utána később felhívott, és elnézést kért, sikerült mindent megbeszélnünk. Nagyon erősnek gondolom a hároméves eltiltást és a rendőrségi feljelentést, hiszen nem történt komoly verekedés. Szeretném folytatni a pályafutásomat, biztosan nem hagyom így abba a labdarúgást, addig is külön edzéseket végzek.