Nem mindennapi eseménnyel kezdődött a hétvégi, vármegye II.-es Tiszaszentimre–Jászboldogháza mérkőzés, ugyanis a hazai csapat gólfelelőse, Baga Márk a kezdőrúgás előtt megkérte párja, Nagyfalusi Nóra kezét. A meccset megelőzően a csapatok felvonultak a pályára, és amikor a hazaiak a közönség felé fordultak, kifeszítettek egy „Hozzám jössz?” feliratú molinót. Ekkora Baga odasétált barátnőjéhez a pálya szélére – miközben a páros közös zenéje, Krisz Ruditól a Homokba rajzolt szerelem szólt –, majd letérdelt elé, és megkérte a lány kezét, aki igent mondott. A csapat ráadásul győzelemmel járult hozzá a lánykéréshez, hiszen a Szentimre 4–0-ra legyőzte a Boldogházát, Baga Márk pedig – immáron vőlegényként – gólt is szerzett a meccsen.

– Nagyon izgatott voltam, amikor megkértem Nóri kezét – nyilatkozta hírportálunknak Baga Márk. – Különleges érzés fogott el abban a pillanatban, örülök, hogy igent mondott, mert nagyon fontos személy számomra, boldog vagyok, hogy egy ilyen nő van mellettem. Meghatározó szerepet tölt be az életemben a foci, így mindenképpen a pályán szerettem volna megejteni a lánykérést. A nővéremmel találtuk ki az egészet, aki nagyon sokat segített nekem a szervezésben. A csapatot is beavattuk már korábban, hogy a Boldogháza elleni meccsen lesz az eljegyzés, mert párom édesapja külföldön dolgozik, ritkán van Magyarországon, és szerettem volna, ha ő is ott lenne. Mivel hétvégén itthon volt, ráadásul hazai mérkőzést játszottunk, így adta magát az időpont. Mindenkit meghívtam a családból a találkozóra, akiknek köszönöm, hogy eljöttek, illetve hálás vagyok a csapatomnak is, hogy együttműködtek a lánykérésben. A meccs után pedig közösen ünnepeltük a győzelmet, illetve az eljegyzést is – mesélte a vőlegény.