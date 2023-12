Szinte még ki sem pihente – vagy heverte? – az NHSZ-Szolnoki Olajbányász a múlt vasárnapi, Falco KC elleni – némileg borítékolható – fiaskót, de máris itt az újabb nagy feladat. Pénteken 18 órakor az Egis Körmend csapatát látja vendégül az Olaj, márpedig a Körmend csapata bármely magyar együttesnek képes kellemetlen 40 percet okozni.

Ezen negyven percek közül eddig hat végződött győztesen a Rába-partiak számára, négy vereséggel. Ez pontosan azonos a Szolnok mérlegével, nem is csoda, hogy a két gárda neve egymás után olvasható jelenleg a tabellán: a Körmend az ötödik, az Olajbányász a hatodik helyen áll.

A szolnokiaknak még ebből a naptári évből is vannak kellemetlen emlékei az MTE ellen. Utóbbiak óriási csatában verték ki 3–2-vel az Olajbányászt az előző idény negyeddöntőjében. Alighanem most is önbizalommal telve érkeznek a Tiszaligetbe, az előző fordulóban 94–70-re nyertek a Kecskemét ellen (a Hírös városban eztán edzőt cseréltek: Forray Gábort a korábbi Olaj-játékos és edző, Sztojan Ivkovics váltotta).

Érdekesség, hogy mindkét piros-fekete gárda leginkább saját közönsége előtt brillírozik az idényben. Hazai környezetben az Olaj és a Körmend is 4–1-re áll, és mindkét csapat két győzelmet és három vereséget tudott felmutatni idegenbeli meccsein. A Körmendet – az Olajhoz hasonlóan – észak-amerikai légiós­különítmény hajtja idén, a magyarok közül a center Durázi Krisztofer és a bedobó Takács Kristóf pontjai segítik leginkább. Mindenesetre ha a Miodrag Rajkovics vezette szolnokiak érvényesítenék a hazai pályán eddig – java­részt – mutatott erőt, és legyőznék a Körmendet, valamelyest helyreállítanák megtépázott hírüket. No meg leelőznék a pontvadászatban Vas vármegyei riválisukat.

Feledtetni szeretnék a rossz emléket – A legutóbbi, Körmend elleni találkozásunk nagyon rossz emlék. Ezt szeretnénk most egy alapszakaszbeli győzelemmel helyretenni – mondta el a klub csatornáján a meccsel kapcsolatban Révész Ádám. Az Olaj centere szerint fontos a győzelem számukra azért is, mert kialakulóban van a Magyar Kupa mezőnye, és szeretnének minél előrébb állni, hogy pályaelőnyből indulhassanak a kupában. Kocsis Tamás, a Körmend szakvezetője pedig arról szólt, nehéz dolguk lesz Szolnokon, mivel erős csapattal játszanak, de ha úgy teljesítenek, mint a KTE ellen, lehet győzelmi esélyük.

A 11. forduló párosításai:

Péntek: Szolnoki Olaj­bányász–Körmend, DEAC–Alba Fehérvár, Kecskemét–NKA Pécs, 18.00, Sopron KC–Budapesti Honvéd, 19.00. Szombat: OSE Lions–Kapos­vári KK, Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák, 18.00. Vasárnap: Falco-KC–ZTE KK, 19.00.