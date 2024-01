Budapesten régiós bajnokságot rendeztek, amelyen elindult az előző szabadtéri idényt derékbántalmai miatt kihagyó Pázmándi Dominik (Szolnoki MÁV SE) 60 méteren negyedik helyen végzett. Ugyanezen a viadalon a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola két tehetsége, Kóródi Réka és Erdős Veronika női hármasugrásban volt érdekelt. Előbbi a nyolcadik, utóbbi a kilencedik helyen zárt.

Nyíregyházán is volt verseny a hétvégén. Ott a szolnoki születésű, ex-MÁV-os Boros Bence nyerte a férfiak 60 méterét, a negyedik helyen a Szolnoki SC ifjú sprintere, Kalics Krisztián végzett, míg a hatodik helyen Medgyessy Máté (Szolnoki MÁV SE) érkezett be. Utóbbi 200-on is indul, és negyedikként zárt. Kalics pedig – Kelemen Simonnal együtt – távolugrásban is versenyzett, előbbi a hatodik, utóbbi a kilencedik helyet szerezte meg.

Ecseri Angéla (Szolnoki MÁV SE) 60-on hetedik, 200-on nyolcadik lett, női magasugrásba Bakos Gréta (Szolnoki SC-SI) a harmadik, Tóth Tamara (Szolnoki SC-SI) hatodik.

Női súlylökés Farkas Emese (Szolnoki SC-SI) a dobogó második fokára állhatott fel, Fülöp Kitti pedig ötödikként zárt.