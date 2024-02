NHSZ-Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák 94–90 (30–22, 10–21, 27–24, 27–23)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 1600 néző. Vezette: dr. Mészáros Balázs, Söjtöry Tamás Ferenc, Szilágyi Bálint (Hartyáni Zsolt)

Szolnok: Pongó 3/3, EADS 13/3, LUKÁCS 10/6, THOMAS 17/6, WIGGINS 13. Csere: Pallai 4, Rudner, Révész 3, DURHAM 17/9, JOVANOVICS 14. Edző: Szarvas Gábor.

Szeged: WOOLRIDGE 23, LOCKE 18/3, Cohill, BOGNÁR K. 21/3, Lake 11/3. Csere: Balogh Sz., Mucza 4, Bailey 7/3, Mayer, Zsíros 6/6. Edző: Nikola Lazics.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 11–2, 4. perc: 18–7, 6. perc: 19–12, 8. perc: 25–14, 12. perc: 32–29, 14. perc: 35–32, 16. perc: 35–35, 18. perc: 37–41, 22. perc: 45–49, 24. perc: 51–53, 26. perc: 59–60, 28. perc: 64–67, 32. perc: 72–72, 34. perc: 79–73, 36. perc: 79–79, 38. perc: 86–83.

Így látták a szakemberek:

Szarvas Gábor, az Olajbányász vezetőedzője: – Szeretnék gratulálni a Szegednek, amely hazai vereségből érkezett. Kőkemény csata zajlott a pályán, ők is léptek előre, igazi férfias derbi volt. Gratulál a csapatomnak, tanultunk a Honvéd elleni vereségből, mindenki csúszott-mászott a labdáért, hatan is kétszámjegyűt dobtak, ami nem mindennapi. Külön kiemelném Lukács Norbit, nagyon jól védekezett, bárki is jött vele szemben. Most rövid pihenő következik, hiszen szerdán újabb kemény meccs vár ránk az Oroszlány ellen, szeretnénk győzelemmel menni a válogatott szünetre.

Nikola Lazics, a Szeged vezetőedzője: – Nagyon nehéz bármit is mondani, egylabdás mérkőzésen szenvedtünk vereséget. Szeretnék gratulálni a Szolnoknak, amely talán szerencsésebb volt nálunk. Megyünk tovább, legközelebb megpróbálunk javítani.