A fehérmezes karcagiak egygólos győzelmet arattak a DVTK II. ellen Fotó: Mészáros János

Karcagi SE–DVTK II. 2–1 (1–0)

Tiszafüred, 400 néző, vezette: Hajdú Dávid (Zahorecz, László I.)

Karcag: Fedinisinec – Aszalos, Győri Á., NIKIC, CABA, Pataki – CSALA, KARMACSI (Kristóf M. 90+5.), VONA (Béres, 76.) – SZÉKELY D. (Kovács D., 90+2.), Erdei (Constantinescu, 76.). Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Székely D. (3.), Vona (47.), ill. Hetyei (75.)

A Karcag a tavaszi nyitó találkozón igazolta az előzetes várakozásokat és az egész meccsen kitűnő csapatmunkáról tett tanúbizonyságot. A szenvedélyesen játszó hazai együttes már a harmadik percben megszerezte a vezetést Székely révén és előnyét meg is tartotta a játékrész végéig. A folytatásban szinte azonnal növelte előnyét a házigazda és továbbra is jól játszott. A nagy menetelésben később kissé elfáradt, fejben kiengedett Varga Attila együttese, amit a DVTK fiataljai ki is használtak. A hazai győzelem azonban nem forgott veszélyben.

Varga Attila: – Egy nagyon jó, fizikailag erős csapatot győztünk le teljesen megérdemelten. Ha továbbra is képesek leszünk így teljesíteni céljainkért, szép dolgokat érhetünk még el. Ma minden együtt volt a sikerhez.