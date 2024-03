A Tiszaföldvár SE a negyedik fordulóban a csömöri Rubeola FC csapatához látogatott.

A Tiszaföldvár SE négygólos hátrányból állt fel az utolsó három percben

Fotó: TiSE Facebook oldal

Rubeola FC–Tiszaföldvár SE 4–4 (3–0)

Tiszaföldvár: Gerhát – Vincze P., Sindel, Balla, Hevesi-Tóth. Csere: Sándor B., Pintér V., Sipos M., Bódai, Bozsó, Polák, Szentmiklósi, Szécsi. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Nagy R. (9., 28.), Fellegi (9.), Huszty (14.), ill. Polák (37.), Balla (38.), Pintér V. (40.), Sindel (40.).

A mérkőzést a hazai csapat kezdte jobban, már az első félidőben három találattal vezetett, előnyét pedig a második játékrész elején tovább növelte. Az utolsó négy percre tehát négygólos hátránnyal fordult Bozsó László együttese, a Tiszaföldvár viszont óriási hajrát indított.

Előbb Polák Gergő és Balla Zalán szépített, az utolsó percben azonban még így is két találattal vezetett a Rubeola. Pintér Viktor és Sindel Roland góljainak köszönhetően viszont a sírból jött vissza a TiSE, amely végül döntetlenre mentette a mérkőzést.

Bozsó László: – Nagyon nehéz meccs elé néztünk, hiszen több hiányzónk is volt betegség, sérülés és eltiltás miatt. Ennek ellenére ugyanúgy a három pont megszerzése volt a célunk, mint minden mérkőzésen. A meccset nem kezdtük rosszul megvoltak a helyzeteink csak a gól hiányzott a játékunkból. Az ellenfél viszont az első félidőben három gólt is tudott szerezni. Sajnos nagyon úgy tűnt, ha reggelig játszunk sem szerzünk gólt, minden kifelé pattant. A második félidőben is folytatódott ugyanez, ennek ellenére elkövettünk mindent, hogy pontot vagy pontokat vigyünk haza. A vége előtt három perccel megtört a jég, megszereztük a szépítést. Hatalmas hajrába kezdtük aminek meg is lett az eredménye, mert sikerült döntetlenre visszahozni a találkozót Hatalmas csapatmunka volt, amiből mindenki kivette a részét.

A Földvár így ugyan százszázalékos mérlegét elvesztette, viszont továbbra is vezeti a tabellát.

Az NB II. Keleti csoportjának állása a felső házban:

1. Tiszaföldvár 13 pont, 2. Csenger 8, 3. Kincsem Futsal 7, 4. Rubeola 6, 5. Airnergy 1 pont.