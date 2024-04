Tizedik kupagyőzelmét követően visszatért a Tiszaligeti Sportcsarnokba a Szolnoki Olajbányász, hétvégén ugyanis elrajtolt az NB I.-es bajnokság rájátszása. A piros-feketék ellenfele a negyeddöntőben az NKA Pécs csapata, amellyel rövid időn belül harmadjára találkoztak. Oliver Vidin együttese március végén fogadta legutóbb a baranyaiakat a Tiszaligetben, akkor szoros csatában 68–64-re nyertek a szolnokiak, múlt héten pedig a Magyar Kupa elődöntőjében 87–70-re verték Csirke Ferenc legénységét a Tisza-partiak.

Dustin Thomas (labdával) remek játékkal járult hozzá a Szolnoki Olajbányász győzelméhez

Fotó: Nagy Balázs

A hangulatra nem lehetett panasz a csarnokban a kupagyőzelem után, az Olaj-tábort Julius Caesar is megihlette, és az ókori római hadvezér egyik legismertebb mondatát (Veni, vidi, vici. – magyarul: Jöttem, láttam, győztem.) formálták át és egy Veni, Vidin, Vici feliratú táblát tartva tisztelegtek a szerb tréner előtt.

Érződött, hogy ez már a rájátszás, feszült hangulatban kezdődött a találkozó. A mérkőzés eleje a kupaelődöntőre hasonlított, az Olajbányász triplái ezúttal is jól estek, hat hármast is bedobtak a piros-feketék az első negyedben. A Pécs viszont ezúttal tudta tartani a lépést, de öt ponttal így is vezetett az első tíz perc végén Oliver Vidin csapata, 26–21.

A folytatásban javult az Olajbányász játéka, közeli és középtávoli dobásai is jobb arányban estek be (az első negyedben hétből csupán kettő ment be, a másodikban pedig tizennégyből tizenegy), ennek köszönhetően pedig növelte előnyét. A Pécs kissé a játékrészben, a végére némileg ugyan összeszedte magát, de közelebb nem tudott férkőzni a Tisza-partiakhoz, akik magabiztos, tizenötpontos előnnyel vonulhattak a nagyszünetre, 54–39.

A harmadik negyedre a Pécs jött ki jobban, a piros-feketék több labdát is eladtak, ráadásul büntetői sem voltak jók. Pongó Máté triplája viszont átlendítette az Olajbányászt a játékrész felénél, majd Pallai Tamás is beszórt egy hármast, így már tizenhat ponttal vezettek a szolnokiak, 64–48. A felvonás végéig kicsit közeledtek a baranyaiak, de tizenkét pont így is maradt az előnyből, 74–62.

Egy eladott labdával, és Anthony Durham óriási blokkjával kezdődött a záró negyed, ezt követően az amerikai légiós két büntetőt is elrontott, bár társai sem remekeltek a meccsen a büntetővonalról – mindössze 58%-kal büntetőzött az Olaj a meccsen. A védekezés viszont rendben volt, ráadásul Dustin Thomas jóvoltából tizenhét pontra nőtt a piros-feketék előnye, 79–62. Habár ekkor még nyolc perc hátra volt a meccsből, érezni lehetett, hogy innen már nem bukják el a mérkőzést a Tisza-partiak. A találkozó végére igazi fieszta hangulat kerekedett a Szolnoki Városi Sportcsarnokban, a szurkolók állva ünnepelték kedvenceiket, akik 99–79-re megnyerték a mérkőzést. A Szolnoki Olajbányász így 1–0-ra vezet a három győzelemig tartó párharcban a Pécs ellen a negyeddöntőben.