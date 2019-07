Fogadja meg a rendőrség tanácsait, ha motorra ül!

Az elmúlt napokban két halálos áldozatot követelő motoros baleset is történt Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt napokban két halálos kimenetelű motoros közlekedési baleset is történt. Hogy megelőzzük a tragédiákat, kérjük, fogadják meg a rendőrség tanácsait!

A nyári időszakban több motorkerékpáros jelenlétével számolhatnak a közlekedők. A motorosokat ért balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a motorkerékpárosok fokozott óvatossággal közlekedjenek!

A közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői közé tartoznak, amit nem szabad elfelejteni! Közlekedési baleset bekövetkezése esetén a motorosoknál jóval nagyobb a súlyos sérülés veszélye, hiszen nem védi meg őket a karosszéria egy esetleges ütközésnél.

A kétkerekű motorosok lakott területen belül a városi forgalomnál lényegesebben gyorsabban haladnak, még akkor is, ha nem lépik át a megengedett sebességet. Gyorsabbak sávváltásnál, és lendületesebbek az előzési manővereknél is. Ezért is nagyon fontos, hogy a gépkocsivezetők számítsanak a jelenlétükre, rendszeresen ellenőrizzék és használják a visszapillantó tükrüket!

Felhívják a motorkerékpárosok figyelmét, hogy: