Óvatossággal megelőzhetők a gyerekbalesetek

Az iskolák részleges újranyitásával több gyermekre lehet számítani az utakon, főként az oktatási intézmények környékén.

– Emellett a gyalogos- és kerékpáros-forgalom is megnövekszik. Mivel a többhetes bezártság utáni szabadságérzéstől könnyen figyelmetlenné válhatnak a nebulók, mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen az iskolák környékén, legfőképp a reggeli és délutáni csúcsidőben – kérte Mári Ilona, a megyei rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivője.

A megyei baleset-megelőzési bizottság pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy számos gyermekbaleset következett már be figyelmetlen tolatás miatt. Főként az óvodák, bölcsődék, iskolák és játszóterek környezetében, valamint a zsúfoltabb lakótelepeken, családi házas udvarokban, bevásárlóközpontok parkolóiban. Hiszen egy gyermek akár teljesen váratlanul, csaknem észrevétlenül is egy autó mögé kerülhet.

A gyermekek testmagasságuk miatt is kevesebbet látnak a környezetből, hiszen 60–140 centiméter magasságban egészen más a világ. Különösen nagy veszélyforrás, hogy az alacsony testmagasság miatt az autó mögött lévő gyermek gyakran nem is észlelhető – olvasható a bizottság Facebook-oldalán.

Ezen túlmenően a gyermekek figyelme kevésbé megosztott, közlekedésük során is sokszor a kalandot, a játékot keresik, figyelmüket teljesen elvonhatja egy-egy „érdekes” tárgy vagy esemény, és ekkor minden biztonságérzetük megszűnhet. Ha pedig hirtelen veszélyhelyzetbe kerülnek, akkor kiszámíthatatlanul viselkednek, például dermedten állva maradnak, és várják, hogy mi is történik.

Nagyon fontos, hogy mindazokon a helyeken, ahol gyermekek vannak, vagy megjelenésükre számítani lehet, „rutinból” bepattanva a vezetőülésbe, lendületesen, kizárólag a visszapillantó tükrökben bízva soha ne kezdjük meg a hátramenetet. Már az autóba ülés előtt győződjünk meg arról, hogy nincs semmilyen veszély, majd a tolatást lassan, hátrafordulva, de időnként a tükrökbe is pillantva hajtsuk végre. Jól jön ilyenkor egy tolatóradar, amit utólag is be lehet szereltetni, nem túl borsos áron.