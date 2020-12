Megküzdenek minden életért a Hetényi Géza kórház orvosai

A drámai élethelyzetek, a fizikai és lelki megpróbáltatások ellenére is hősiesen helytállnak a koronavírusos betegek gyógyulásáért küzdő orvosok és ápolók. A napokban lehetőségünk nyílt arra, hogy betekinthessünk a Hetényi Géza kórház egészségügyi dolgozóinak munkájába, és hogy megismerjük, miként zajlik mindennapos küzdelmük a vírussal szemben. Dr. Bencsik Gábor, az intenzív terápiás osztály vezetője és dr. Bendó Mihály, a sürgősségi részleg osztályvezető főorvosa osztotta meg tapasztalatait hírportálunkkal.

– Hogyan telik egy napjuk a megyei kórházban, a második hullám idején?

Dr. Bendó Mihály: – Fárasztóan. Az első hullámhoz képest mind a betegek száma, mind a súlyos állapotú fertőzöttek száma nőtt. Ugyanakkor elmondható, hogy a tavaszi időszak tapasztalatait és az akkor kialakított betegutakat jól tudjuk kamatoztatni a második hullám során is.

– Az elmúlt időszakban mely osztályokat vonták be a Covid-betegek ellátásába?

B. M.: – Lépcsőzetes intézkedéssekkel próbáltunk alkalmazkodni a járvány súlyosbodásához. Nyáron, amikor nagyon kevés Covid-gyanús betegünk volt, a pulmonológiai osztály egyik részlege látta el a betegeket. Jelenleg a kórház ágyszámának negyven százalékát kellett felkészíteni a koronavírusos betegek fogadására. Nyolc részlegen látunk el betegeket, ahová külön orvos- és nővérgárdát szerveztünk. Az ott dolgozó munkatársak kizárólag a Covid-betegeket látják el.

– A vírus terjedése miatt sokakat foglalkoztat, hogy miként történik a koronavírussal fertőzöttek ellátása?

B. M.: – Néhány kivételtől eltekintve, a betegek kivizsgálása a sürgősségi osztályon kezdődik. A gyanús vagy igazolt betegek ellátása a külön épületrészben kialakított Covid-ambulanciánkon történik.

– A sürgősségi ellátás extrém terhelést kapott az elmúlt időszakban, hiszen változatlanul el kell látnunk a súlyos sérülteket, az akut ellátásra szoruló belgyógyászati eseteket, és emellett átlagosan napi húsz-harminc koronavírussal fertőzött beteget is. A Covid-ambulancián dolgozó munkatársak döntik el, hogy igényel-e a beteg kórházi felvételt, és állapotuk súlyosságának megfelelően vagy a Covid-osztályra vagy a Covid-intenzív osztályra kerül.

Dr. Bencsik Gábor: – Az intenzív osztály kettéválasztásával, egyedi jelleggel az egyik Covid-részleg az intenzív terápiás osztállyal szimbiózisban működik. Ide kerülnek azok a potenciálisan instabil betegek, akik szoros monitorozást igényelnek, hiszen állapotuk órák alatt romolhat annyira, hogy lélegeztetőgépre kerülhetnek. Emellett itt látjuk el azokat a betegeket is, akiknél már sikerült megszüntetni a gépi lélegeztetést, de állapotuk még súlyos.

– Jellemzően milyen korúak és milyen alapbetegségekkel rendelkeznek az ellátásra szoruló koronavírusos betegek?

B. G.: – Betegeink döntő többsége 40 év feletti, akik között sok az idős, számos társbetegséggel bíró páciens. Általánosságban elmondható, hogy a fertőzés lefolyása a magas vérnyomás betegség, a cukorbaj, a daganatos alapbetegség esetén súlyosabb. A kórkép azonban nem válogat, volt már 30 éves betegünk is lélegeztetőgépen.

A túlsúly külön kihívást jelent a lélegeztetett betegek ellátásánál.

B. M.: – Sajnos sokszor nem lehet előre megjósolni, hogy melyik betegnél, milyen lesz a kórkép lefolyása. Van, aki enyhe tünetekkel megússza a fertőzést, míg más egyik nap fennjáró betegként érkezik, másnap pedig lélegeztetőgépre kerül. Ezért kell komolyan venni a betegséget, és mindent elkövetni maszkviseléssel, kézmosással, és ami a legfontosabb: szociális távolságtartással annak érdekében, hogy ne kapjuk el a kórt!

– Eddigi tapasztalataik szerint jelenleg mi jelenti a legnagyobb kihívást a betegellátásban?

B. M.: – A Covid-ellátás embert próbáló feladat. Tizenkét órás műszakban, rövid pihenőkkel, sokszor magatehetetlen betegeket ápolni, fizikálisan is nagyon kimerítő. Ennél azonban sokkal nagyobb a pszichés terhelés.

– Soha ennyi súlyos állapotú, fulladó, kétoldali tüdőgyulladásban szenvedő beteget nem láttunk el, mint az elmúlt hónapokban. Csak a mi intézetünk több mint ötszáz igazolt koronavírusos fekvőbeteget látott már el a járvány második hullámában.

B. G.: – Szerencsére a súlyos betegek jelentős része meg is gyógyul, de ápolásuk nem fejeződik be az intenzív vagy a Covid-osztályon. A betegek rehabilitációjában és későbbi ellenőrzésükben oroszlánrészt vállalt a pulmonológiai osztály. A szakmai vezetésükkel részt veszünk abban a tanulmányban, ami lehetővé teszi remdesivir adását is a kórházban.

– Az intézményben rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű védőeszköz?

B. M.: – Az első hullám kezdetén komoly szervezést igényelt a védőeszközök beszerzése. A második hullámban ezek már megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. A Covid-részlegen dolgozók védelmét is ezek az eszközök (FFP maszk, védőszemüveg, védőköpeny) biztosítják.

Nincs kivétel, lazaság! Mindig pontosan be kell tartani a beöltözési protokollt. Ennek köszönhető, hogy csak kis számban kapták el a részlegen dolgozók a fertőzést.

– Mindent összevetve, pályafutásuk során néztek-e már szembe hasonló kihívással, mint a mostani járványhelyzet?

B. G.: – Az egészségügy ilyen kihívással a spanyolnátha és a háborúk óta nem nézett szembe. Ugyanakkor orvosként, szakdolgozóként az a hivatásunk, hogy ellássuk ezeket az elesett állapotú, fertőző betegeket, miközben tudjuk, mi is elkaphatjuk a vírust.

B. M.: – Nagyon büszkék vagyunk minden kollégánkra, akik erőn felül teljesítve, gyakran szabadnap nélkül vállalják a betegek gyógyítását. Nem tudjuk, meddig tart ez még, de úgy érezzük, hogy néha súroljuk a fizikai és lelki teljesítőképességünk határait.