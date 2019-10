Soha nem felejtem el azokat a szörnyű napokat, amikor az akkor még csak kétéves kislányom agyrázkódással kórházba került.

Mi vittük be, szegénykém holtsápadt volt, hányt és folyton elaludt. Borzasztó volt így látni a csöppségemet, iszonyúan féltettem. Az egyik orvos meg is jegyezte, hogy anyuka még rosszabbul néz ki, mint a gyerek.

Néhány napig bent maradtunk a gyermekosztályon. A gyereket szerencsére nem viselte meg úgy ez az egész, mint engem. Amikor jobban lett, gyakran bevittem a játékszobába is. Látszott, hogy megannyi kis kéz érintette a benne található játékokat, könyveket.

Nemrég egy eseményen vettem részt a már új helyen működő gyermekosztályon, amikor a megyei Diákparlament tagjai játékokat gyűjtöttek és hoztak a kis betegeknek. A modern, szépen berendezett játékszoba dugig volt plüssökkel, könyvekkel, társasokkal. Nagyon megható volt ez a gesztus, hiszen a legelesettebbeknek szólt.

A kórházi bent tartózkodás még nekünk, felnőtteknek is nehéz, nemhogy a gyermekeknek. A gyermekosztály dolgozói is mindent megtesznek, hogy a kicsik a lehető legkevesebb rossz élménnyel térjenek haza, ajándékokkal kedveskednek nekik, a műtéten átesett gyermekek pedig bátorság oklevelet kapnak, ahogy az cikkünkben is olvasható.

Bátrak bizony, sokszor bátrabbak mint mi, szülők. Kicsi hősök, és hősök a gyermekosztályon dolgozók is, akik fáradtságot nem ismerve dolgoznak ezekért a gyerekekért.