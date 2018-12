A közösségi házban elsősöket tanítottak a biciklis közlekedésre

A biztonságos közlekedésről tartottak oktatást gyereknek a minap a Varsány Közösségi Házban. Első osztályos kisdiákok ismerkedtek a legalapvetőbb KRESZ-szabályokkal, a biciklizésnél szem előtt tartandó elvárásokkal. Szakértők úgy vélik, ennek ismertetését kiskorban kell elkezdeni.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

– A szeptemberben megtartott Európai mobilitási hét programjainak kiegészítéseként egy tesztfelmérést is megejtettünk a körzeti megbízott bevonásával – idézte fel őszi programjukat Császiné Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója.

– A tesztet nemcsak gyerekek, de szülők is lelkesen töltögették, ám elkeserítő eredmények születtek a KRESZ-tudásukkal kapcsolatban. Innen jött az ötlet, hogy szervezzünk a gyerekeknek a biztonságos közlekedésről foglalkozást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Olyan alapvető ismeretekre hívta fel a figyelmüket Mézes Emil körzeti megbízott, mint például világítás nélkül nem szabad kerékpáron közlekedni, és hogy melyek a bicikli kötelező tartozékai. Látni és láttatni! – ez a legfontosabb. Rákóczifalván csak a főút mentén van kerékpárút, biciklizni pedig sok gyerek szokott, így fontos, hogy minél biztonságosabban tegyék azt.

Eddig egy foglalkozást tartottak első osztályosoknak, de szervezik a folytatást. A program végén a gyerekek egy külön erre az alkalomra készült, részvételt igazoló „jogosítványt” is kaptak.

Remélhetőleg ők a gyakorlatban is alkalmazzák a már megtanultakat. A város iskolájába sokan járnak biciklivel, azért is fontos, hogy ügyeljenek a biztonságos közlekedésre.

Télen hamar be is sötétedik. Nemrég a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán is átadtak egy felfestett KRESZ-pályát, ami remek gyakorlási lehetőséget biztosít a diákoknak.

Egy anyuka is megerősítette, nem ismerik kellően a gyerekek a közlekedési szabályokat. Ahol az úttesten tudnak csak tekerni, nagyon figyelni kell, milyen manővereket tesznek.

Ő is járt már úgy, hogy gépkocsija előtt egy ifjonc, bár kinyújtotta a karját, jelezve kanyarodási szándékát, ám ezt az utolsó pillanatban tette, és szét sem nézve, máris bevágott elé.

Olyan kamaszokkal is találkozik időnként, akik direkt fittyet hánynak a szabályokra, képesek még a menetiránnyal szemben is hajtani, ha nincs nagy forgalom. Sokan pedig a felnőttek közül is mellőzik a biciklilámpákat, az ő fia is így ütközött egyszer egy bácsival, szerencsére nem sérültek meg. Vagyis a felnőttekre is ráférne szerinte egy kis oktatás.

Elkészül a lámpa is

Remélhetőleg két héten belül elkészül a 442-es főút és a Toldi Miklós út kereszteződésében a várva várt lámpás forgalomirányító rendszer, ami gyerekek, felnőttek közlekedését egyaránt megkönnyíti. Kósa Lajos polgármestertől megtudtuk, jelenleg a kábelezést és a földmunkákat végzik.

A Rákóczi Ferenc út és a 442-es főút kereszteződésében is nehézkes az átkelés, ezt megkönnyítendő, most van folyamatban egy kerékpáros és gyalogos átvezető kiépítése, ezt a részt új útburkolattal is ellátták.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS