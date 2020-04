A Magyar Falu Program tiszavárkonyi eredményeiről tájékoztattak

A Magyar Falu Program helyi és térségi eredményeiről tájékoztatott a községházán dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Hegedűs István polgármester.

Dr. Kállai Mária elmondta, a kormányzati program elsődleges célja, hogy a falun élő emberek közszolgáltatásokhoz való hozzáférése éppúgy megoldott legyen, mint egy városban. Ugyanakkor a falu szépségei, sajátosságai se szenvedjenek hátrányt.

– Szolnok környékén tizenkét település vesz részt a Magyar Falu Programban, melynek első köre tavaly indult. Ennek keretében több mint 552 millió forintot pályáztak meg sikeresen a falvak. Ez az összeg pedig mostanában realizálódik csak igazán. Besenyszögön például orvosi lakás épülhet, Csataszög már várja azt a kisbuszt, amellyel a tanyagondnoki szolgálat kényelmesebben tud dolgozni. Hunyadfalván a kultúrház újult meg, míg Kőteleken belső utakat fejlesztettek… – részletezte a legfontosabb beruházásokat a képviselő.

Elhangzott az is, hogy a program keretében újabb pályázatokat írtak ki. Ezekben a napokban kilenc új projekt fut.

– Úgy vélem, az elmúlt időszakban minden pályázati lehetőséget megragadtunk. Pillanatnyilag négy olyan pályázatunk van, amelyek részben elkészültek, részben pedig folyamatban vannak. Az egyik ilyen az óvodaudvar felújítása, ami azon a szinten áll, hogy a játékokat már telepítettük – vette át a szót Hegedűs István.

A település első embere közölte, az óvodaudvar rendbetételére ötmillió forintot nyertek. Mindemellett teljesen felújították a község szolgálati lakását, csupán az átadás-átvételre vár az épület. E célra mintegy 15 millió forint állt rendelkezésre. Folyamatban van a katolikus temető bejárati részének térkövezése, ahogyan a református parókia teljes felújítása is. Utóbbira bruttó 23 millió forintot kapott a község.

Hegedűs István hangsúlyozta, az idén is élnének a pályázat adta lehetőségekkel. – Amit kiemelten szeretnénk, az egy fűnyírótraktor, amelynek ki is jött már a pályazati kiírása. Ez azért is fontos számunkra, mert a közfoglalkoztatásban lévő munkaképes emberek száma annyira megcsappant, hogy komoly gépek nélkül nagy bajban vagyunk a közterületek rendezésekor – zárta szavait a polgármester.