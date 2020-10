A Nemzeti Vágtán is bizonyított az Abonyt képviselő fiatal lány

A közelmúltban rendezték meg hazánk népszerű eseményét, a Nemzeti Vágtát, amelyen idén Abony is képviseltette magát. A város színeiben induló Zboray Viktória Marokkó nevű lovával szép eredményt ért el a budapesti versenyen. A fiatal versenyzővel életéről és a megméretés hátteréről beszélgettünk.

– Mikor érintette meg a lovaglás?

– Először egészen kisgyermekként kerültem kapcsolatba a lovakkal. Még akkor, amikor egy pónilovagláson vettem részt. Hétéves koromtól viszont rendszeresen lovagolok, így azt mondhatom, ekkor kezdődött minden. Budapesti vagyok, a pályafutásom pedig Tatárszentgyörgyön indult, a Sarlóspuszta Club Hotelben kezdtem lovagolni. Hosszú ideig csupán hobbisze­rűen űztem ezt a sportot, míg végül belevágtunk a versenyszerű felkészülésbe. Ebben komoly segítséget nyújt edzőm – Marokkó tulajdonosa –, Petrik Tamás, akinek nagyon sokat köszönhetek.

– Miért abonyi színekben indult a Nemzeti Vágtán?

– Az edzőmmel települést kerestünk, Abony pedig mindenben támogatott minket. Végül úgy döntöttük, hogy a várost képviseljük a versenyen. Megpróbáltunk minél többet hozzátenni ahhoz, hogy megérje mögénk állni, s úgy tűnik, ez sikerült is. Szép eredményt mondhatunk magunkénak, hiszen harmadik lettem a középfutamban. Korábban egyébként semmilyen szállal sem kötődtem a városhoz. Szeretnék azonban a későbbiekben is abonyi színekben versenyezni, hiszen ők voltak az elsők, akik hittek bennem. Időközben ráadásul a várost is megkedveltem.

– Hogyan készültek fel a neves sporteseményre?

– A felkészülést már februárban elkezdtük. Eleinte hosszabb és kevésbé intenzív lovaglással indultunk, hogy a lónak meglegyen az alapstabilitása. Ezután egyre rövidebb és intenzívebb lovaglások következtek. Rendszerint nagyon figyelünk arra, hogy úsztassuk is nyáron a lovakat, mert ez kitűnően erősíti a szívüket és a tüdejüket anélkül, hogy terhelnék a lábaikat. A felkészülésünk egyik fontos állomásaként a lovammal, Marokkóval és az edzőmmel átúsztuk a Dunát. Ez óriási dolog volt a részünkről, mivel nincs tudomásunk arról, hogy mások is edzettek volna így. Tamásnak egyúttal gyermekkori álma is valóra vált az átúszással. Örülök, hogy mindez végül megvalósult.

– Ló és lovasa között mindig különleges a kapcsolat. Az ön esetében is így van ez?

– Teljes mértékben. Régóta megvan köztünk az összhang, hiszen Marokkó esetében egy hihetetlenül jó lóról beszélhetünk, akinek ráadásul a személyisége is csodálatos. Tudni kell, hogy nemcsak edzéskor vagyunk együtt, hanem nagyon sokszor külön is eljárok hozzá, foglalkozom vele, etetgetem. Éppen ezért nem csoda, hogy idővel igencsak összenőttünk.

– Mivel foglalkozik, amikor nem a lovaglásé a főszerep?

– Skóciában a Dundeei Egyetem építészmérnök szakára járok. Év közben tanulok, nyáron edzek, emiatt semmiképp sem állíthatom, hogy nem vagyok elfoglalt. Kevés a szabadidőm, ám mivel olyannal telik, amit igazán szeretek, ezért nem teherként élem meg az egészet.

– Ha elvégzi az egyetemet, hogyan tovább a nagybetűs életben?

– Nem tudom még, hogy mit hoz a jövő, de szívem szerint Magyarországon képzelném el az életemet.