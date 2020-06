A péntek esti esőzés nem kímélte Szolnokot

Az utóbbi napokban, hetekben többször jelentett problémát a hirtelen lezúduló eső. Utcákat, pincéket árasztott el a víz tetemes kárt okozva ezzel.

Péntek este a közösségi oldalon rendre találkozhattunk fotókkal, videókkal arról, mely városrészeken okozott problémát a nagy mennyiségű eső.

A Szolnok és környéke útinform csoportban azt írták, többek között a Téglagyári út, a Szántó körút, a Meder utca, valamint Szandaszőlős utcái is megszenvedték az időjárást, itt az eső mellé jég is társult. A Széchenyi aluljárót ahogyan a közelmúltban többször is, úgy most is lezárták — jelezte több csoporttag.

A megyeszékhely önkormányzata a minap közösségi oldalán számolt be arról, hogy támogatás igénylésére van lehetősége a lakosoknak.

Mint írják, azoknak a szolnoki személyeknek, családoknak a bejelentését várják, akik az utóbbi napok szélsőséges időjárása miatt a lakásukban, lakástulajdonukban kárt szenvedtek.

A jelzéseket a [email protected] címre várják 2020. július 03-ig. Fontos, hogy a bejelentésnél fel kell tüntetni az ingatlan pontos címét, az ingatlanhasználat jogcímét, a káresemény időpontját és a kár hozzávetőleges mértékét, azt, hogy a károsult rendelkezik-e biztosítással, és a biztosító a káresemény bejelentését fogadja-e, fizet-e arra, valamint a bejelentést tevő személy, család szociális helyzetének ismertetését, és a bejelentést tevők pontos elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám). Emellett kérik, hogy csatoljanak fotót is a bejelentéshez.

Az összegzése után minden bejelentőnek visszajeleznek az önkormányzata által nyújtható támogatás lehetőségéről, feltételeiről.