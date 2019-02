A Rákóczi-emlékév volt fókuszban az idei első összejövetelen

Nemrég tartotta idei első összejövetelét a Rákóczi Kerekasztal a Varsány Közösségi Házban. A helyi klubokat, szervezeteket, intézményeket összefogó kerekasztalt 16 évvel ezelőtt hozta létre Császiné Csáti Réka, a ház igazgatója.

Az év első összejövetele ezúttal is mindenekelőtt az éves munkaterv kialakításáról, a programok, rendezvények időpontjainak összehangolásáról szólt.

A 2019-es esztendő nem mellékesen Rákóczi-emlékév, ez nagy hangsúlyt kap a település életében is. Ezzel kapcsolatban átbeszélték a tervezett rendezvényeket.

Szó volt arról is, melyek azok az események, amik fizikai aktivitást igényelnek a helyi szervezetek tagjaitól. A gyereknap például kiemelt program Rákóczifalván, ez minden csoportot megmozgat, jelentős civil összefogás kíséri.

A nem bejegyzett klubok részéről fogalmazódott meg az igény, a kerekasztal tagjainak együttműködését még magasabb szintre emelni, hiszen ez olyan emberek közössége, akik tenni akarnak településükért, és mivel vezetőkről van szó, mögöttük nagyon sokan állnak.

Ezzel kapcsolatban tartottak is egy újabb összejövetelt is, ahol felvetődött, hogy a későbbiekben a kerekasztal akár civil érdekképviseletként is működhetne, települési egyesületté alakulva. Így formálisan is részt tudnának venni a kisváros életében.

– Egy nagyszerű, alulról építkező társadalmi folyamatnak vagyunk a szemtanúi – jelentette ki Császiné Csáti Réka.