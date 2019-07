A kormány intézkedései és a megyénkbeli önkormányzatok támogatásai mind a letelepedést és a családalapítást támogatják.

Hírportálunkon is olvashatnak arról, hogy a települések vezetői különféle feltételrendszereket dolgoztak ki. A gyermekek száma, a jövedelmi helyzet is befolyásolja az igénylés folyamatát, végigjárva a bürokrácia útvesztőit. Talán mégis megéri, még akkor is, ha nem is jelentős az összeg.

Mindenképpen segítség, főleg a kevésbé körültekintő első lakásvásárlóknak, akik nincsenek tisztában a később felmerülő költségekkel.

Amikor mi is lakásvásárlásra adtuk a fejünket, hogy saját fészket teremtsük leendő családunknak, nem voltak még ilyen vissza nem térítendő támogatások. Nem is gondoltunk az illeték befizetésére, így majdnem tovább nyújtóztunk, mint ameddig a takarónk ért. Egyébként a vásárlással csak elindul a költözés folyamata. Gondolni kell az esetleges felújításra, amiről mindenki tudja, hogy sosem annyi lesz a vége, mint amennyit tervez az ember.

A falak és a vezetékelések minden alkalommal csodákat rejtenek. És bár az ifjú pár a földön is elalszik szekrények és egyéb bútorok nélkül, azért idővel a berendezési tárgyakra is költeni kell.

Az elinduláshoz minden segítség jól jön. Ugyanis nem olcsó mulatság, de mindenképpen megéri a fáradtságot, hogy a család méltó otthont teremtsen magának.