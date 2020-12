Befejeződött a szolnoki Laki Kálmán híd felújítása

A napokban végeztek a szolnoki Laki Kálmán híd felújításával, a balesetveszély így elhárult, a híd ismét biztonsággal használható.

Mint arról korábban már hírt adtunk, októberben vette kezdetét a meglehetősen rossz állapotú Laki Kálmán híd felújítása. Az átjárón így egyszerre maximum húsz ember tartózkodhatott.

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a munkálatok befejeződtek.

– A Laki Kálmán hídnak bizonyos részeit balesetveszély elhárítása miatt fel kellett újítani, ez pedig most megtörtént. Probléma volt a korláttal, a közvilágítási hálózatot le kellett kapcsolni, illetve időszakosan egy dúcolást kellett kiépíteni a hídon, hogy a biztonságos áthaladást a közeljövőben biztosítani lehessen – mondta a társaság videójában Lits László ügyvezető igazgató.

Lits László elmondta, a következő időszakban a hídnak a további statikai vizsgálata is megtörténik majd, Szalay Ferenc polgármester ugyanis már aláírta a társasággal az erre vonatkozó szerződést. Hozzátette, a hídnak a felújítási tervezését is el tudják kezdeni, hogy mire ezek a tervek elkészülnek és a fedezet is rendelkezésre áll, a közbeszerzést ki lehessen írni.

A teljes videó itt tekinthető meg: