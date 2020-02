Betegség miatt sok a diákhiányzás a megyében

Egy gombostűt sem lehet leejteni az egyik szolnoki gyermekorvosi rendelő várójában, az elmúlt hetekben háromszor annyi kis beteg várakozik itt kísérőjével, mint általában.

– Naponta átlagosan húsz- huszonöt beteget látunk el, január óta fokozatosan emelkedik a számuk. Most már naponta negyven-ötven, de akár hetven páciens is előfordul – mondta dr. Rotyis György gyermekorvos. – Leginkább magas lázzal, felső légúti tünetekkel, valamint hányással, hasmenéssel, rossz közérzettel fordulnak hozzánk. Ezek a gyermekek nagy eséllyel az iskolából is kimaradnak.

– A jelenleg tapasztalható influenzaszerű megbetegedések gyógyulási ideje körülbelül egy hét. Fontos a folyamatos szellőztetés még rossz időben is, valamint a gyakori kézmosás. De ami a legfontosabb, hogy minél hamarabb ki kell emelni a közösségből a gyereket, hiszen egyrészt a többieket is veszélyezteti, másrészt önmagát is, hiszen könnyen felülfertőződhet, ami a betegség elhúzódásával jár – tanácsolta dr. Rotyis György.

Vagyis, mivel január óta folyamatosak a megbetegedések, ez a hiányzások számának drasztikus emelkedésével nem jár, de minden osztályban vannak hiányzók, nem is kevesen.

– Jelenleg minden harmadik tanulónk hiányzik az iskolából – mondta Kovács Miklósné, a több mint négyszáz gyermeket oktató karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola igazgatója. – Bár a múlt héten hiányzók már meggyógyultak, mások viszont megbetegedtek, így többen most is otthon lábadoznak, vagyis a hiányzások száma stagnál. A betegség terjedésének megakadályozása érdekében felhívtam a takarítószemélyzet figyelmét a gyakoribb fertőtlenítésre, a diákokét, pedagógusokét pedig a gyakoribb kézmosásra és szellőztetésre, illetve az egészséges étkezésre – sorolta az intézkedéseket.

– A fenntartásunk alatt álló intézményekből kiemelkedően magas hiányzásokról nem érkezett jelzés – felelte kérdésünkre Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tanke­rületi Központ igazgatója.

– Magasabb arányú hiányzást január utolsó hetében a szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában regisztráltak, mintegy száznegyven-száznyolcvan diákot. Ez a tanulólétszám 28–36 százaléka, ami átlagosan hat-nyolc tanulót jelentett osztályonként. A hiányzások mértéke erre a hétre visszarendeződött a szokásos szintre, ötvenöt-hetven tanulóra, vagyis 11–14 százalékra. Azaz, a múlt hetihez képest megfeleződött, harmadolódott a beteg tanulók létszáma.

A tankerületi igazgató hozzátette, a hiányzás mértéke nem indokolta tanítási óra elmaradását vagy rendkívüli szünet elrendelését.

A Jászberényi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban sem több az átlagosnál az influenzaszerű megbetegedések miatti hiányzások száma – erről tájékoztatta hírportálunkat Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató, aki azt is elmondta, kérték az intézményvezetőket, ha jelentősen megugrana az influenzaszerű megbetegedések száma, jelezzék a tanke­rületi központ felé. Ám ilyen eddig még nem fordult elő.

– Ahhoz még nagyobb mértékű hiányzás kellene, hogy emiatt tanítási szünetet rendeljünk el. Erre az elmúlt években sem volt példa – tette hozzá a tankerület-vezető.

Az iskolák próbálnak alkalmazkodni

Bár a járvány miatt iskolai szünetet nem kellett elrendelni, de nagyon sok gyermeket érint a hiányzás miatti lemaradás. Erre az esetre a köznevelési intézmények külön gyakorlatot alkalmaznak – tudtuk meg Szutorisz-Szügyi Csongortól.

– Amennyiben – például betegség miatt – nagyobb mértékű a tanulói mulasztás, akkor a pedagógusok nem haladnak tovább a tananyaggal, hanem gyakorló, ismétlő órákat tartanak, változatos óraszervezési formákat alkalmazva. Az iskolába visszatérő tanulók számára biztosítják egyéni megsegítés, felzárkóztatás keretében a pótlást, gyakorlást. A pedagógusok tájékoztatják a szülőket arról, hogyan támogathatják gyermeküket a kiesett tanulási idő pótlásában, minimalizálva a lemaradást. Az iskola extrém magas tanulói hiányzás esetében is biztosítja az ügyeletet, a tanulók napközbeni felügyeletét – magyarázta a Szolnoki Tankerületi Központ vezetője.