Daróczi Csaba a Kiskunság élővilágát mutatta be Jászberényben

A világ egyik legsikeresebb természetfotósa, Daróczi Csaba volt a Bakancslista-sorozat legutóbbi rendezvényének vendége. A Folyók gyermeke – A Kiskunság címmel tartott vetített képes előadást a Kiskunság természeti csodáiról, a fotózás kulisszatitkairól a városi könyvtárban.

Elmondta, hogy nem hivatásos fotós, egy általános iskolában tanít testnevelést és földrajzot, szabadidejében foglalkozik természetfotózással. A fényképezéssel a szegedi főiskolás évei alatt ismerkedett meg a kilencvenes években. Az alapokat szinte magától sajátította el, fotós barátaitól is sokat tanult. A fényképezés számára az önmegvalósítás eszköze, mely jelentősen átalakította az életét, életformájává vált. Előadásán képekkel és szavakkal adta vissza a Kiskunság varázslatos élővilágát, a táj hangulatát. A szikes puszták és tavak, a homokpuszta, a homoki erdők és gyepek, mocsári területek természeti értékei szinte festményként elevenedtek meg a kivetített fényképeken. Daróczi Csaba szerint akkor lesz igazán értékes egy természetfotó, ha egyedi, újszerű és olyan jelenetet, jelenséget mutat be, amit soha senki más nem örökített még meg. Ezenfelül fontos az is, hogy a fotós által megragadott pillanat látványa lenyűgözze az embert.

A fotós az elmúlt években több alkalommal elnyerte már Az év természetfotósa díjat, a Varázslatos Magyarország díjat, több hazai és nemzetközi fotós szakmai elismerést kapott. Vallja, hogy nem az elismerések a legfontosabbak számára, hanem az a pillanat és élmény, amit a terepen él át.