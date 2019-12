Egy elfelejtett háború szolnoki hősei

„Mondd, hogy a Sisu-ban harcoltál és én tudni fogom, hogy a hazám hőse vagy!” (Finn mondás)

A finn-szovjet háború történetét, az ott szolgált magyarok históriáját évtizedeken át titkolózás övezte. Legfeljebb annyit mondtak róla, hogy finn fegyveres provokáció robbantotta ki, ami az erőviszonyok ismeretében elég hihetetlennek tűnt. Arról, hogy magyarok is részt vettek benne legfeljebb családi emlékezetben maradt néhol nyoma. Magam is néhány éve hallottam először a szolnoki Finnugor Baráti Körtől egy szolnoki veteránjáról, az időközben elhunyt idősebb Burián Ferencről. Néhány évvel később a sors hozott össze a Péter családdal, s tőlük kaptam bővebb információt a téli háború szolnoki tisztjeiről, Péter Lászlóról és Péter Istvánról.

A téli háború, finnül talvisota története 1939. november 26-án kezdődött. Az oroszok ekkor kezdték el ágyúzni saját határ menti településüket, Mainilát, hogy provokációval vádolhassák Finnországot. Az incidenst négy nap múlva hadüzenet nélküli orosz támadás követte, amivel egy hét alatt akarták térdre kényszeríteni ellenfelüket. Végső céljuk az egykor a cári birodalomhoz tartozó terület bekebelezése és a svéd vasérchez vezető útvonalak ellenőrzése volt, amiben elsöprő túlerejükkel is kudarcot vallottak. Négy hónapos harc és hatalmas veszteségek árán a mindenben hiányt szenvedő 175 ezer fős finn haderő Mannerheim marsall vezetésével megállította az egy millió embert számláló oroszok lendületét. Az ország lakosai és politikai pártjai is kiálltak kormányuk mellett, így elmaradt a „szenvedő finn dolgozókat felszabadítani szándékozó ” kommunista fordulat. A finn védelem hatékonyságára kiváló példa, hogy közülük került ki a világ máig legjobb mesterlövésze. Az oroszok által Fehér Halálnak nevezett Simo Häyhä a fegyverszünet előtt egy héttel bekövetkezett súlyos sebesüléséig több mint hétszáz ellenséges katonával végzett.

Végül a Vörös Hadsereg jelentős erősítések bevonásával tudta megtörni a finnek ellenállását, az utolsó lövéseket 1940. március 11-én adták le egymásra a harcoló felek. Ekkor született a finn mondás, hogy az összes csatát megnyertük, de a háborút elvesztettük. Az orosz veszteség becslés szerint legalább negyedmillió embert tett ki, a másik oldal körülbelül huszonkétezer elesettjével szemben. Bár a nemzetközi közvélemény kezdettől fogva Finnország mellett állt, ezt nem kísérte hathatós segítség. A Szovjetunióval szövetséges Németország pedig kifejezetten gátolta az országnak nyújtandó támogatást. Csupán jelentős számú önkéntes érkezett Finnországba, de kiképzett ütőképes katonai alakulatot egyedül Magyarország küldött hozzájuk. A 24 tisztből és több mint háromszáz katonából álló magyar zászlóaljat huszonötezer önként jelentkezőből szigorú mérce alapján válogatták ki. Emellett a magyar kormány egymillió pengő értékben küldött hadfelszerelést, hadianyagot Finnországba. Sikeres országos gyűjtést is rendeztek az ügy érdekében, Szent-Györgyi Albert például a Nobel-díj aranyérmét ajánlotta fel a Finn Vöröskeresztnek.

Az önkéntesek közül végül a szomszédos országból érkező svédek vettek részt tényleges bevetésben, mivel a többiek a német blokád miatt nagy nehézségek árán jutottak el céljukhoz. A magyarok Kémeri Nagy Imre főhadnagy vezetésével több mint egy hónapig utaztak hajóval. Fiuméből Angliába mentek, ahol Londonban és Edinburghban várakoztak egy hetet. Végül a Balti-tengeren át folytatták az útjukat a finn kikötőig, ahova turistákként érkeztek. A külföldi önkénteseket a zömmel magyarokból, angolokból és észtekből álló Sisu, vagyis bátorság különítménybe szervezték, de mire kiképezték őket a síelésen is alapuló északi hadviselésre megkötötték a fegyverszünetet. Hazánk fiai hazajövetelükig ütközőzónaként szolgáltak az orosz és finn erők között. Rajtuk kívül két magyar pilóta, Pirity Mátyás és Békássy Vilmos zászlós szolgált a finn légierőben, utóbbi hősi halált halt a harcok során.

A magyarok fegyelmezettsége, katonai tudása általános elismerést jelentett számukra, parancsnokukat Mannerheim marsall itthon is elismert századosi rangra emelte, a zászlóalj tagjainak számos kitüntetést adományozott. A magyarok másfél év múlva már a honvédség soraiban harcoltak a világháborúban, Kémeri Nagy Imréről tudjuk, hogy a keleti fronton esett el. A Péter testvérek világháborút határvadász századosként fejezték be, de további katonai pályájukat kettétörte a történelem.

László, akinek civil szakmaként molnársegédi oklevele is volt sokáig sehol nem kapott munkát, végül a Tüzépnél lett segédmunkás. Onnan ment nyugdíjba telepvezetőként. István testvére három év hadifogság után egy ideig malmos lett, majd a milléri telepen gépészkedett. végül a Gabonaforgalmi Vállalatnál dolgozott. Bár katonai múltjukat nem tagadhatták le, finnországi szolgálatukról a rendszerváltásig hallgatniuk kellett. Akkor jött el az ideje a titkok feloldásának.

Burián András, amint fia, Burián András főorvos elmondta, rendkívül szűkszavúan említette, hogy annak idején részt vett a finnek oldalán az oroszok elleni háborúban. Sokáig bajtársai névsorát is őrizte, amit később valószínűleg megsemmisített, mert a legnagyobb óvatosság és zárkózottság jellemezte. Jól beszélt finnül, folyamatosan tanulta a nyelvet. Élete alkonyán a Köjáltól ment nyugdíjba úgy, hogy talán szűkebb környezete sem tudott finnországi missziójáról.

Finnország soha nem felejtette el azokat, akik fegyverrel keltek védelmére. A rendszerváltás után a budapesti finn nagykövet Antall József miniszterelnök jelenlétében fogadta a még élő Sisu-tagokat. Mivel a Péter testvérek betegségük miatt már személyesen nem vehettek részt az eseményen, István helyett felesége volt jelen, Lászlót pedig szolnoki lakásán köszöntötték. A családi emlékezet szerint a kilencvenes években mindketten megkapták a finn Fehér Rózsa kitüntetést is. Burián Ferencet Finnország nemzeti ünnepén rendszeresen meghívták a budapesti Finn Nagykövetségre, ahová mindig örömmel ment, amíg egészsége engedte. Megbecsültséget bizonyította, hogy Helsinki főpolgármestere többször telefonon köszöntötte őt az újév alkalmából. Fedőtörténetként mindezt mindig a finn–magyar kapcsolatok ápolásában végzett munkájával magyarázta.

A téli háború a benne érintett két nagyhatalom számára messze ható következményekkel járt.

A németek a Vörös Hadseregnek a finnekkel szembeni katasztrofális szereplésén felbuzdulva is döntöttek a Szovjetunió megtámadásról. Nem számoltak ellenfelük ember- és nyersanyagtartalékaival, ami végzetüket okozta. A Szovjetunió pedig példátlan mértékű veszteségeket szenvedett el egy olyan háborúban, ami a finn-orosz konfliktus következménye is volt.

Finnország ezzel szemben erős, önmagában bízó összekovácsolódott nemzetként került ki a küzdelemből. Amint azt Henrik Meinander helsinki történészprofesszor néhány éve Budapesten tartott előadásában elmondta, Finnország nemzetközi elismerést hozó sikeres gazdasági-kulturális fejlődése a téli háború erkölcsi örökségére is támaszkodik. Mi ehhez talán azt is hozzátehetjük, hogy ehhez hazánk és Szolnok is adott némi támogatást, melynek emlékét a megyeszékhely Finnugor Baráti Köre is kegyelettel őrzi.