Egyre inkább előtérbe kerül a helyi érték Jászberényben

A kulturális és kreatív gazdaság fejlődését elősegítő nemzetközi szakmai programról tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön Jászberényben, a Városi Könyvtár kamaratermében.

A Jászberény által vezetett, tavaly április óta futó Stimulart projekttel kapcsolatban Dr. Gedei József, alpolgármester kiemelte: cél, hogy a helyzetelemzést, a jó gyakorlatok megismerését követően olyan stratégiát alkossanak, mely a helyi kulturális gazdaságot erősíti, valamint a közjót szolgálja.

– A városfejlesztés Európa szerte mindenhol új irányt vesz, átalakulnak a helyi gazdaság struktúrái és egyre inkább előtérbe kerül a helyi érték, a helyi értékekre alapozott gazdasági tevékenység – ezt már Dr. Földi Zsuzsanna, a program szakmai koordinátora hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy ebben minden szereplőnek, így az önkormányzatnak, az intézményeknek és a vállalkozásoknak is kulcsfontosságú szerepük van. Rámutatott: nem is gondolnánk, hogy hány olyan cég van Jászberényben, mely gyakorlatilag a kulturális, kreatív gazdaság részét jelenti. Ebbe az ágazatba tartoznak a hagyományos, kézműves termékek előállítói, az előadóművészek, de a számítógépes játékok és média világa is.

Gál-Dobos Beáta, a Jászkerület Nonprofit Kft. képviseletében a helyi elképzelésekről beszélt. Ezeket többek között a Malom projekt keretében tervezik megvalósítani, ahol élményszerű, modern kulturális teret alakítanának ki egy olyan szatócsbolttal, ahol a vásárló akár számítógépes rendszer segítségével saját maga tervezheti meg a terméket. Nemcsak kézművesiparban gondolkoznak, hanem a kreatív ipar egészében.

Bakos Béla, a vállalkozói szektort képviselve szólt egyebek mellett a kultúra és az innováció összekapcsolásáról. Jászberényben az a cél, hogy minél több helyi kreatív ember megélhetését biztosítsa ez az ágazat. A programban résztvevő csoportok második találkozójának része volt egy tanulmányút, valamint egy szakmai tréning is. Ez utóbbit február 20-án a Városi Könyvtárban tartották meg, ahol többek között a kulturális és kreatív gazdaságról készített helyzetképet vitatták meg a résztvevők és megosztották egymással eddigi tapasztalataikat.