Ellehetetlenült a fürdőzés a szúnyoginvázió miatt Tiszapüspökiben

Szenvednek a vérszívóktól Tiszapüspökiben, a folyóparti település üdülőövezete és közvetlen környéke ugyanis természetvédelmi terület, ahol tilos a szúnyoggyérítés. Ezért hiába permeteznek a település belterületén, hatástalan. Ráadásul a fejlesztéseknek köszönhetően visszatérő üdülőtulajdonosok a rajokban támadó szúnyogok miatt nem tudják használni ingatlanjaikat.

– Gyakorlatilag félkörbe vesz minket a folyó, és ötszáz méterre fekszik tőlünk a holtág – mutat körbe Tiszapüspöki szabadstrandján Bander József polgármester.

A festői Tisza-parton már áll az öltözőkonténer, bár a vízszintnek még egy kicsit apadnia kell ahhoz, hogy a mobillejárót letehessék. De nem ez a legfőbb gond. Beszélgetésünk közben nincs olyan mondat, melyet ne szakítana félbe a csapkodás vagy egymás figyelmeztetése, hogy éppen „vércsapolás” készül. A saját bőrünkön érezzük, valóban rengeteg a szúnyog.

– Ezen a két kilométeres szakaszon – ami negyven hektárt jelent – üdülőtulajdonosok és állandó lakosok is élnek, de a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem lehet szúnyogot irtani – mondja a jelenség okáról a településvezető. De nem csak ezen a területen, Tiszapüspöki egész környezetében sem, hiszen természetvédelmi területnek minősül. Emiatt a település belterületén is akad gond a szúnyogokkal.

– A falu belterületén, ami százötven hektárt jelent, lehet irtani, de ötszáz méterrel odébb már nem, így akár egy légáramlat is beviszi a szúnyogutánpótlást. Próbálunk zöld ágra vergődni ebben a kérdésben, hivatalos levelezésben állok a különböző hatóságokkal, de hiába kapok választ, mindenhol falakba ütközöm, nemhogy engedélyt nem kapok az irtásra – mondja a polgármester bosszúsan, hiszen éppen csak elkezdtek visszatérni az eddig évtizedeken át üresen álló üdülők tulajdonosai, és sok elhagyott épületet meg is vásároltak.

Az önkormányzat ugyanis folyamatosan fejlesztett az utóbbi években a turisztika területén. A strandra vezető utat is sikerült hosszú idő után felújítani, bár a nyomvonal kijelölése a környezetvédelmi szempontok miatt nem volt egyszerű. Miután sikerült az útfelújítás, végre kezdett visszatérni az egykor nyüzsgő élet a Tisza-parti üdülőövezetbe. Az elviselhetetlen szúnyoghelyzet miatt viszont minden megtorpant.

– Fontos az élővilág védelme, de szeretném megvizsgáltatni a lehetőségét annak, hogy abból a több ezer hektár nagyságú természetvédelmi területből, amely körülvesz bennünket, azt a negyvenet – ahol egyébként sem valósulhatnak meg a környezetvédelmi előírások, mert gyümölcsöskertek vannak és emberek élnek, akik zavarják az élővilágot –, csak ezt a kis területet, ki lehetne-e venni a tájvédelmi körzet minősítésből. Ha légi permetezést nem is, de legalább a földi gyérítést végezzék el. Akár úgy is, hogy a széljárást figyelembe véve, a víz felől fújnánk az üdülők irányába a szert – találgatja a megoldásokat a település vezetője, aki szívesen egyeztetne ezekről a hatóságokkal. Már csak azért is, mert nem Püspöki az egyetlen település, melynek területe vagy környezete tájvédelmi körzet.