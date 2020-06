Fellépnének az erőszak ellen: megyénkben is jönnek az iskolaőrök?

Nemcsak a diákok között alakul ki konfliktus az iskolákban, hanem a pedagógusokat is egyre sűrűbben érik különféle atrocitások – több közelmúltbeli esemény is ezt igazolja. A kormány az Országgyűlés elé terjesztette az iskolai erőszak megszüntetéséről és megelőzéséről szóló törvényjavaslatot. Létrehozhatják az iskolaőrséget, melynek tagjai szeptembertől vállalhatnak majd szolgálatot.

Adódnak olyan helyzetek, amikor szükségessé válik az iskolaőr jelenléte. Egy szolnoki anyuka arról számolt be, hogy elsős gyermekének az osztálytársa az első napon bicskával ment az iskolába. Az eset nem egyedi, szinte minden intézményben előfordul, hogy a diákok összefognak társuk ellen. Ezekben az esetekben is megoldás lehet az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat, amely az iskolaőrség létrehozását vetíti előre.

A kormány azt várja, hogy az őr jelenléte növeli majd a tanárok és tanulók biztonságérzetét. A tervezet szerint az iskolaőr lőfegyvert nem viselhet. A tantestület tagjaként szakszerű és arányos intézkedésre jogosult.

– Az agresszió és az erőszak problémája évtizedek óta fennáll. A szakmunkásképzéssel foglalkozó intézményekben viszont egyre jobban fokozódik. A megoldásnak egy kis szegmense lehet az iskolaőrség – mondta Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ tanke­rületi igazgatója, aki a működő rendszerről is beszélt.

– Az elmúlt években bevált gyakorlat, hogy az általános iskolákban szociális munkás és pszichológus is dolgozik. A pedagógusok számos továbbképzésen vesznek részt. Erőszakosabb esetek több helyen előfordulnak, sok esetben a szülő is lehet, aki a problémákat okozza. A jól felkészült tantestület meg tudja oldani a kellemetlenségeket, de mellettük bizonyos helyeken iskolaőr is segítheti a munkát – emelte ki.

– A helyzet differenciált, biztosan akadnak helyek, ahol nagyon örülnek neki, de a Hajnóczyban nem igényelnénk az iskolaőr jelenlétét. Mi civakodásmentes napokat élünk, humán szakirányultságú az intézményünk, olyan, mint a béke szigete – hangsúlyozta Vass Zoltán, a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium igazgatója. Hozzátette: egy rendőr jelenléte bizonyos iskolákban plusz biztonságot adhat, hiszen megvédené a tanárokat az erőszaktól.

Hasonlóan vélekedett Szar­vák Tibor szolnoki szociológus is. Szerinte az eltérő társadalmi helyzetek miatt nem mindenhol igényelnék a rendvédelmi keretet.

– Lehetnek olyan települések, ahol az oktatás hatékony előrehaladásához szükség lehet az iskolaőrségre, hiszen a feladatok biztonságosabban végrehajthatóak. A megoldást viszont egy komplex stratégia adná – emelte ki a szociológus, aki egy németországi példát is megemlített.

– A tanárok mellett komoly gárda – szociális munkás és továbbtanulási tanácsadó – segíti a fiatalokat abban, hogy a 13–18 éves kor közötti élethelyzet simábban megvalósuljon, de a család szerepe is megkerülhetetlen. Az iskola átveszi a széthulló közösségekből eltűnni látszó funkciókat, így az oktatás mellett a nevelés területén is helyt kell állniuk a pedagógusoknak – részletezte.

A családi pótlék megvonása is szerepel a törvényjavaslatban, abban az esetben, ha egy diákot erőszakos iskolai cselekményért ítélnek el.

– Az egész folyamatot mintegy családmenedzsmenttel kellene megelőzni, ami megteremti az együttműködést, lehetővé teszi a sérülékeny háztartási egységekben a szerepek megismerését. Fontos lenne, hogy az intézmény a szülőket is bevonja a képzés ideje alatt, amire kísérletek mindig voltak, de bevett szokások még nem alakultak ki – tette hozzá.

A szociológus szerint az iskolaőrség csupán egy eleme lehet annak a komplex rendszernek, ami biztosítja az oktatás hatékonyságát.