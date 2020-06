Felszentelték az újraállított Fazekas-keresztet Szőlőkben

Ünnepi műsorral körítve tartották meg annak a keresztnek a felszentelését szombaton, melyet magánszemélyek állítottak fel Tiszavárkony-Szőlőkben. Az eseményt korábbra tervezték, ám a járványhelyzet miatt el kellett halasztaniuk.

Két éve foglalkoztatta már a gondolat Tiszavárkony-Szőlőben Fazekas Bélát, hogy a nagyszülei által állított keresztet, melyen az idő már rajta hagyta nyomát, nem kellene az enyészet prédájául hagyni. Néhány ismerősnek felvetette az újraállítás ötletét, az elgondolás pedig pozitív fogadtatásra talált.

Fazekas István és Héda Mária háza a Tiszavárkonyhoz tartozó településrész szélső dűlőjében épült, és ott hirdette a régi kereszt hagyományos bádog Jézuskájával a család Isten iránti mély tiszteletét. Érdekesség, hogy az 1930-as közterület-névadáskor ez a dűlő épp e kereszt miatt kapta a Kereszt dűlő elnevezést.

A közlekedési útvonal azóta megváltozott errefelé, hiszen nem gyalogosan a „borozdán”, és nem is szekérrel járnak már az emberek. Az útszéli keresztek viszont eredeti küldetésüket járt utak mellett tudják betölteni. Ezért gondolta a keresztállítók unokája, hogy szerencsésebb lenne a Kő út és a Kereszt dűlő kereszteződésében állítani újra a kis emlékhelyet, hiszen ott többen megállhatnak imádkozni, elmélkedni.

Hamarosan verbuválódott egy kis csapat, amely ötletekkel, kétkezi munkával segítette a megvalósítást. A lakosság tehetségéhez mérten anyagilag is támogatta a tervet, sőt a környező falvakból is akadt támogató szépszerével. Serfőző Ferenc festő művészi igényességgel festette meg a Jézus-testet az eredetihez hasonlóan, fémlemezre. A helybéli asztalosok által készített fakeresztet talapzatba helyezve, Fazekas Béla néhány segítővel állította fel új helyén.

Készült egy ízléses kőbe vésett szöveg is, mely ismerteti a kereszt történetét. Tiszavárkony község ajándékaként két padot is felállítottak a pihenni vágyóknak. Erdeiné Tóth Klára társadalmi helytörténeti gyűjtő felvállalta egy, a településrész történetét ismertető információs tábla anyagának összegyűjtését. Készült egy néhány oldalas hiánypótló kiadvány is, mely a Tiszavárkony-Szőlő történetét tartalmazza.

A vallási emlékhelynek kis ligete napról napra szépült, gyarapodott. A keresztállító saját maga húzott fel kis kerítést, rakott le járdaköveket, helyezett el virágokat.

Hétvégén végre megtarthatták a régóta tervezett ünnepséget is, melyen Ratnyik Ferenc atya felszentelte az újraállított Fazekas-keresztet. Az eseményen a hajdani keresztállítók meghatott leszármazottai is ott álltak a szép számú közönség soraiban – természetesen ők is támogatták eme projektet. Hegedűs István polgármester beszédében a helyi közösség összefogását méltatta. A Szőlőkből elszármazottak gyermekei, unokái alkalomhoz illő versekkel ás dalokkal emelték az ünnepség fényét, Szűcs Csaba gitárkíséretével.

A Kereszt-liget megvalósulása szép példája az egyéni kezdeményezés mellé álló közösségnek, az összefogásban rejlő erőnek. A szervezők azt remélik, a vallási emlékhely a későbbiekben közösségi térként is betöltheti szerepét, sokan megállnak itt akár csak egy imára vagy mécsest gyújtani, vagy itt találkoznak ünnepek idején.