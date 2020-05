Felújítási munkák előzik meg a megyei fürdők újranyitását

Amennyiben a strandok, illetve a szabadtéri fürdők megfelelnek a kötelező higiéniai előírásoknak, úgy megnyithatják kapuikat a látogatók előtt – erre egy, a napokban hozott kormányrendelet ad lehetőséget. Csakhogy egyelőre sok a nyitott kérdés: térségünk legtöbb létesítményének vezetősége a részletszabályok napvilágra kerülésére vár.

Mint arról megyei körképünk első részében már beszámoltunk, a legtöbb fürdő eleve úgy tervezte a tavaszi felkészülési és karbantartási munkálatait, hogy május végén, pünkösdkor fog majd újranyitni. Fürdőink mindegyike kényszerű üzemszünetet tart tehát még egy darabig, az összeállításunk második részében megszólaltatott vezetők is amondóak, hogy a biztonságos és felelősségteljes működéshez jellemzően két-három hétre is szükség lehet.

Június közepéig várni kell a nyitással Cserkeszőlőn

Teljes erővel folyik a takarítás, karbantartás és felújítás a térség egyik leglátogatottabb létesítményében, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban.

– Megújul a hullámmedence, a gyógyvizes medencék, de a ponyvacsúszda is. A padok új lécezetet kapnak, a műanyag részeket megfelelő minőségűre cseréljük, és véget vetünk a műszakilag nem megfelelő, igénytelen megoldásoknak – tette közzé a település közösségi oldalán Varga Attila polgármester.

A belső medencéket savazták és fugázták, ahogy a külső hármas gyógymedencét is. A falu vezetője kitért arra is, hogy felújítják a belső csúszdát és a kerítéseket. Műszakilag is rendbe teszik a gépházakat, és eltakarítják az évek alatt felgyülemlett szemetet. Kiküszöbölik a műszaki problémákat és az általuk okozott kényelmetlenségeket, hogy megfelelően várhassák a visszajáró és az új vendégeiket.

– A falu és a fürdő érdeke a felújítás, folyamatosan érkeznek az ehhez szükséges anyagok is – tájékoztatta a lakosságot. A cél a mielőbbi, de biztonságos nyitás, így a tervek szerint legkorábban június közepén nyithat a fürdő.

– Előreláthatólag a felújítás, a külső tanmedence kivételével, június tizennegyedikéig befejeződik. A tervek szerint június tizenötödike és huszonegyedike között a cserkeszőlői lakosok vehetik igénybe a szolgáltatásokat, majd a járványügyi előírásoknak megfelelő létszámban és szabályok szerint vendégek is érkezhetnek a fürdőbe – részletezte Varga Attila.

A Tisza-tónál is javában készülnek a szezonra

Bizonytalanság övezi a Tiszavirág Abádszalóki Tanuszoda nyitásának várható időpontját, mert azt az általános iskola újranyitásához fogják igazítani. Az viszont biztos, hogy a Tisza-tó Strand idén nyáron már várni fogja a strandolókat. Folyamatos a munkavégzés az abádszalóki Tisza-tó-parton, zajlik a strand felújítása.

– A végéhez közeledik a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósuló százmillió forintos beruházás első üteme. Egy családi golfpályát és korszerű beléptetőrendszert alakítunk ki – mondta megkeresésünkre Balogh Gyula polgármester. Hozzátette, az üzemeltető megkérte az engedélyt a szabadstrand nyitásához, a terveik szerint már június végén, de legkésőbb július elejétől lesz látogatható a szabad vizű Tisza-tavi fürdőhely.

Valamivel hamarabb, már június elsején szeretnék megnyitni a Tiszafüredi Sza­bad­strandot. Erről Lendvai Imre, az üzemeltető Tisza-Víz Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta hírportálunkat.

– Napokon belül benyújtják az engedélyeztetési kérelmet. Mind a gyógyfürdőt, mind a szabadstrandot júniustól szeretnék látogathatóvá tenni. Fontos részlet, hogy még zajlik a szabadstrand több száz millió forintos felújítása-átépítése, de a teraszok addigra elkészülnek, és a büfék is megnyithatnak majd.

Nem tudják, hogyan sikerül megfelelni a szabályoknak

Csak bizakodni és reménykedni tudnak a tisza­püs­pökiek, hiszen nagyon ké­­szültek az idei nyári sze­zonra. Egy turisztikai pályá­zat segítségével korábban már elkezdték a Tisza-parti szabadstrand fejlesztését, emellett a partra vezető út felújítása jelenleg is tart.

– Nekünk kétfelé is meg kell felelnünk, ugyanis strandunk Natura 2000-es terület. Vagyis, először engedélyeztetnünk kell a működésünket, mint minden évben, csakhogy ezt a járvány miatt idén csak június elsejétől tehetjük meg. Ha ez megtörténik, jelenleg akkor sem látjuk még előre a strand működésének feltételeit. Erről talán majd júliusban tudunk pontosabbat, hiszen nem tudjuk még, hogy a járványhelyzet szabályainak hogyan tudunk majd megfelelni – mondta Bander József polgármester.

A koronavírussal kapcsolatos újabb polgármesteri intézkedésekről tett közzé tájékoztatót a minap Gergely Zoltán, Jászárokszállás polgármestere. A helyi termál- és strandfürdő újranyitásával kapcsolatban közölte, hogy a rendelkezések részletei még nincsenek kidolgozva, ezért májusban még nem nyitják ki a strandot. A kellő információk birtokában május huszadikáig döntenek arról, hogy esetleg június elsejétől lehetőség nyílhat-e az újranyitásra. A termálfürdőben folyamatban van a térburkolat felújítása, a medencékről levált csempék visszahelyezése, valamint tisztasági festést is végeznek.

Nagy a bizonytalanság Cegléden és Abonyban

A jászkunsági strandokénál is bizonytalanabb a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont helyzete. A létesítmény hivatalos oldalán tájékoztatta vendégeit a járvány miatt kialakult helyzetről. Mint írták, a Pest megyére jelenleg vonatkozó korlátozások a fürdőt is érintik, így egyelőre nem tudják, mikor nyithatnak meg.

– Azonban a várakozás idejét is hasznosan töltjük. Festünk, burkolunk, lakkozzunk, takarítunk, virágot ültetünk. Mindemellett azon dolgozunk, hogy a lehető legbiztonságosabbá tegyük strandunkat és az Aqua Centrumot a most kialakult, speciális helyzetben. Ha ezt a rendeletek és a korlátozások is lehetővé teszik, akkor a pünkösdi hétvégén szeretnénk megnyitni – olvasható közleményükben.

Az abonyi önkormányzat a napokban arról számolt be hírportálunknak, hogy a helyi fürdőben jelenleg a nyitást előkészítő munkálatok zajlanak. Térköves járda épül a bejáratnál, a gépházat esztétikus védőkerítéssel kerítik el. A nyitás itt is a Pest megyét érintő korlátozások feloldását követően várható.