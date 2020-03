Fertőtlenítik az önkormányzati bérlakások lépcsőházait Szolnokon

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére megyénkben is újabb intézkedéseket jelentettek be hétfőn. Ugyanakkor az élet számos területén már életbe is léptek bizonyos változások az elmúlt napokban.

A megyeszékhelyen is fontos döntésekről tájékoztattak hétfőn.

Újabb zöldszámot vezetnek be a városban

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról videóüzenetben tájékoztatta hétfőn a szolnokiakat Szalay Ferenc polgármester Facebook-oldalán.

– Ma a megyeszékhelyen hárman vannak megelőzés jelleggel házi karanténban. Olaszországból érkeztek haza, a kötelező eljárás része, hogy két hetet otthon, megfigyelés alatt kell tölteniük – mondta a város vezetője.

A videóban kiemelte, hogy a Verseghy Ferenc Könyvtár, a Damjanich János Múzeum és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ is bezárt. Valamint felfüggesztette működését a Szolnoki Sportcentrum, így az az intézmény mindenféle sporttevékenységet beszüntetett.

– Szerdától a város mind az ötvenkét játszóterét bezárjuk, használatuk nem javasolt – hangsúlyozta Szalay Ferenc. – Azokban a társasházakban, ahol önkormányzati tulajdonban van a bérlakások többsége, elrendeltük a lépcsőházak fertőtlenítését – mondta a városvezető, hozzátéve, hogy a kilincsek és korlátok napi fertőtlenítésére kéri a nem önkormányzati tulajdonú társasházak közös képviselőit is.

A tájékoztatóban szó esett arról is, hogy a fogorvosok kizárólag sürgősségi ellátást végezhetnek.

– A napokban újabb zöldszámot is bevezetnek, az arra érkező hívásokat egészségügyi végzettségű szakemberek fogadják. A járvánnyal kapcsolatos krízishelyzettel kapcsolatban tehetnek bejelentést a helyiek – jelezte Szalay Ferenc.

Egységes rendszert választottak

A Szolnoki Tankerületi Központ már hétvégén azon dolgozott, hogy a hétfőn érvénybe lépő, az oktatást érintő változások minél hatékonyabban valósulhassanak meg. Szutorisz-Szügyi Csongor a Szolnok Tv-nek elmondta, a tanárok vagy az iskolából vagy pedig otthonaikból adják majd le a tananyagot.

– A pedagógusoknak igen nagy szerepe lesz abban, hogy a diákok minél könnyebben elsajátíthassák a tudnivalókat otthon. Ehhez persze a szülők segítsége és odafigyelése is hozzájárul majd – mondta.

Az iskolai étkeztetés pedig olyan formában alakul át, hogy a szülőknek jelezniük kell, ha igényt tartanak az ebédre. Helyben természetesen nem lesz lehetőség elfogyasztani, tárolókban kell azt elvinni az iskolából. Az ügyeletet igénylő tanulók kivételt képeznek, ezzel kapcsolatban hétfőn reggelig kellett nyilatkozniuk a szülőknek. Az igényléseket folyamatosan vizsgálják.

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium vezetői és pedagógusai is értekezletet tartottak hétfőn az online tanítás lehetőségeivel kapcsolatban. Balogh Zsolt igazgató elmondta, hogy a közösség igen építő jellegű ötletekkel, megoldásokkal igyekezett orvosolni a kialakult helyzetet.

– Egységes rendszert választottunk, az iskola minden pedagógusa ugyanazon internetes felületen keresztül dolgozik majd. Az első és legfontosabb feladat a következő három hétben, hogy a tanárok megtervezzék az anyagok ütemezését, valamint azt, hogy az említett időszak végére hová kell eljutniuk az ismeretek átadásában – részletezte az intézményvezető.

Hozzátette, hogy kisebb egységekre bontva fogják ezeket megosztani a diákokkal, valamint a honlapon a szülők számára is elérhetővé teszik az ismereteket. Így maguk is ellenőrizhetik a tanmenetet. A számonkérésre is gondoltak. A programban lehetőség van úgynevezett időzáras tesztek megalkotására.

– A tanárok ezeket megosztják a diákokkal, akiknek megadott időn belül kell válaszolniuk a kérdésekre. A virtuális KRESZ-vizsgákhoz hasonlóan kell elképzelni ezt – magyarázta Balog Zsolt. – Az ebédeltetéssel kapcsolatban még folynak az igényfelmérések, de mindenképpen elhordásos rendszer lesz – mondta.

Az iskolában ügyeletet egyelőre öt tanuló szülei kértek, még vizsgálják, hogy indokolt-e az igényük.

A családlátogatások is elmaradnak

A szociális kontaktusok minimalizálásának érdekében a területi védőnők sem családlátogatást, sem tanácsadást nem végeznek.

– A kartonokat hazavisszük, a gyerekek és a családok adatai elérhetőek lesznek számunkra – mondta Szőkéné Székely Erzsébet, szolnoki körzeti védőnő. Hozzátette: mivel munkájuk során számos helyszínen megfordulnak, így vált indokolttá a szolgálat szüneteltetése.

– Természetesen a gondozottak telefonon és üzenetben is kereshetnek minket. Korábban is jól működött, hogy egy-egy szülő lefotózta a piros popsit vagy a kezelésre váró köldököt, és mi távolról láttuk el tanácsokkal őket. Most jórészt ezeket a felületeket használjuk majd. Keressenek bátran a szülők, ha kérdésük merül fel – hangsúlyozta a védőnő. Hozzátette: a munka nem áll meg, a státuszvizsgálatokhoz szükséges kérdőíveket például e-mailben küldik ki a szülőknek.

Változott az e-recept kiváltása

Múlt hét pénteken módosult az e-recept kiváltásának feltétele. A veszélyhelyzet ideje alatt bárki kiválthatja ismerőse, hozzátartozója gyógyszerét, ehhez mindössze a beteg TAJ számát kell tudni, és a kiváltó személynek igazolnia kell magát.

– Nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, egyre többen jönnek hozzánk is azzal, hogy idősebb rokonoknak, nagyszülőknek kiváltsák a különböző készítményeket – válaszolta kérdésünkre az egyik szolnoki gyógyszertár patikusa. – Változott az is, hogy hányan jöhetnek be egyszerre a patikába, jelenleg két pultunk működik, így nálunk ketten tartózkodhatnak bent. Eddig emiatt nem tapasztaltunk fennakadást, problémát.

A színházi jegyiroda is bezár

Nemcsak a nagyszínpadi produkciók és a Szín- Mű- Hely előadásai maradnak el, de a Szigligeti Színház Szervező- és Jegyirodája is bezár határozatlan időre, tájékoztatott közleményében a teátrum.

A színház azt ígéri, a későbbiekben mindenkinek lehetősége lesz visszaváltania a jegyét, de a kialakult helyzetre hivatkozva arra kérik a nézőket, hogy egyelőre a színház honlapján és közösségi oldalán megadott mobiltelefonszámokon tájékozódjanak.

A szervezőknek eddig többen is jelezték, hogy az elmaradó előadások ellenére sem váltják vissza jegyeiket, így segítve a nehéz helyzetbe került színházi dolgozókat.

Az óvodák bezárásáról helyben döntenek

– Nálunk nincs karanténban senki, nem nagy a településünk, megpróbálunk mindent elkövetni, hogy ne is legyen – hangsúlyozta Vágner István, Tiszasas polgármestere. Hozzátette: az iskola nem bezárt, hanem más tanrend szerint működik. – Minden családnak egyedi a helyzete, de úgy gondolom, a helyiek jó része meg tudja oldani a digitális oktatásra való átállást. Ha bármilyen probléma merül fel, jelezzék azt az önkormányzatnak – hangsúlyozta.

– A hétvége folyamán felmértük az igényeket, akik kérték az ebédet, ugyanolyan térítési díj fejében, mint eddig, most a konyháról vihetik el a melegételt. Mivel ételt csak a konyha által elmosott és fertőtlenített edényben adhatnak ki, így kérik a helyieket, hogy mindenki készüljön plusz egy ételhordóval – mondta.

– A helyi óvodában ügyeletet biztosítunk, jelenleg hatan vannak, ha a szülők meg tudják oldani és otthon maradnak, akkor bezárjuk az óvodát – fűzte hozzá a polgármester.

Online miseközvetítést is terveznek

Máthé György szolnoki esperes-plébános tájékoztatása szerint egyelőre továbbra is megtartják a szentmiséket. A kialakult helyzettel kapcsolatban hétfőn a katolikus iskolában megbeszélést tartottak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutató közleményt adott ki a teendőkről. Ebben leszögezték, hogy a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei most különösen fontosak, azokat nem zárják be. Ugyanakkor felelősen és körültekintően kell eljárni látogatásuknál.

Aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy ne menjen közösségbe. Várható online miseközvetítés, van, ahol szabadtéri szentmisét tartanak, vagy más módon segítik elő a kisebb közösségekben való templomi liturgikus ünneplést. Egy héttel korábban már lezárták a szenteltvíz-tartókat, az áldoztatás a szentmise végén kézbe történik.

Szkiba Tibor, a Szolnoki Görögkatolikus Egyházközség parókusa elmondta, hogy a szentmiséket továbbra is megtartják. Ugyanakkor kérik mindazokat, akik bármilyen, betegségre utaló tünetet tapasztalnak magukon, gyógyu­lásukig maradjanak otthonaikban. A görögkatolikus metropolia rendelkezése alapján a hívek a megszokott gyakorlattól eltérően az ikon és a kereszt előtt érintés helyett csupán megállva, csöndes imádsággal, főhajtással fejezzék ki tiszteletüket. Az ikonokat ezért átmenetileg másutt helyezték el.

Végh Miklós, a Szolnoki Református Egyházközség lelkipásztora és dr. Szabó Károly gondnok hétfőn a késő délutáni órákban megerősítette a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége által szintén hétfőn délután kiadott közleményét. Abban további intézkedésig minden egyházi – személyes találkozással járó alkalom felfüggesztését kérik. Ennek értelmében további intézkedésig a szolnoki gyülekezet tagjai vasárnap sem jönnek össze istentiszteletre, azokba online, illetve televízión keresztül kapcsolódhatnak be a hívek.

A reformatus.hu oldal mindennap online áhítatot, vasárnaponként online istentiszteletet közvetít. A gyülekezet honlapján is készülnek istentiszteleti lehetőséget biztosítani. A lelkészi hivatal telefonos ügyeletet tart, egyúttal szeretnének segítséget nyújtani az idős, magányos, segítségre szoruló gyülekezeti tagoknak a bevásárláshoz és hasonló tevékenységekhez.

Győri Péter Benjámin esperes, a Szolnoki Evangélikus Egyházközség lelkipásztora úgy tájékoztatta hírportálunkat, hogy a koronavírus-járvány miatt az egyház püspöki tanácsának iránymutatása szerint március 16-ától várhatóan virágvasárnapig szüneteltetik az istentiszteleteket és az egyéb gyülekezeti alkalmakat. Ezt követően az akkori helyzetnek megfelelően hoznak döntést a további teendőkről. Egyúttal keresik azokat az önkénteseket, akik a rászorulók segítségére lehetnek gondjaik megoldásában.

Határozatlan ideig nem látogatható a gyógyfürdő Karcagon

– A város vezetése úgy döntött, hogy az óvodák és a bölcsődék esetében hétfőtől szünetel a nevelési munka. Egészen pontosan ügyeleti feladatot látnak el, azok maradhatnak az intézményben, akiknek a szülei nem tudnak gondoskodni az elhelyezésükről – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Dobos László, Karcag polgármestere.

– Az idősekkel foglalkozó intézményeket is bezártuk éppúgy, mint a közművelődési és a sportintézményeket. Döntöttünk arról is, hogy az Akácliget Gyógyfürdő a kempinggel és a gyógyászati kiszolgálóegységgel szintén meghatározatlan ideig bezár. Megfelelően el vagyunk látva védőfelszerelésekkel, az intézményeink felkészültek arra, hogy akár több hónapon keresztül is megfelelő szinten tudjanak fertőtleníteni.

– A városházán is komoly intézkedéseket tettünk, hogy valóban csak a legfontosabb ügyekben keressék fel az ügyfelek a hivatalt. Az oktatási intézményekben a közétkeztetés biztosított, akinek szülője csak az ügyeleti rendszert tudja választani, ő helyben kapja meg az ellátást. Az a szülő, aki úgy dönt nagyon helyesen, hogy otthon marad, az gyermekének a közétkeztetőktől kicsomagolt formában viheti el az ellátást.