Frissen szedett gombával telt meg a szolnoki piac

Nem volt hiány csapadékból az utóbbi hetekben, ez kedvezett a gombák fejlődésének. Sokan élnek az alkalommal, hogy minél többet begyűjtsenek belőlük, hiszen azok jó néhány finom étel alapanyagai lehetnek. Ám a gombáknak csak egy része fogyasztható, így ajánlott azokat mindig bevizsgáltatni szakértővel!

Rengetegen hoznak most gombát ellenőriztetni a szolnoki vásárcsarnokba is. Ki saját felhasználásra, ki eladásra szánja. A tiszajenői Gulyás Zoltán bő választékot kínál, fenyőtinórut, mezei szegfűgombát, déli tőkegombát, nagy őzlábgombát, valamint egy kevés lilatönkű pereszkét szedett eladni. Harminc éve foglalkozik már ezzel, a Cegléd, Kecskemét környékén lévő erdőkben gyűjti, megszokott lelőhelyeiről.

– Az őzlábgomba lefutóban van, annak nem tett túl jót az eső, de talán még lesz egy hulláma. A tinóru van még bőven. A déli tőkegomba pedig olyan, hogyha az ember talál egy fatönköt, nyárfát, ahol terem, akkor onnan lehet bőven szedni, de az is egy-két hullámban van egy évben. Akad olyan fajta is, ami még nem bújt elő, ilyen például a rizike, a szürke tölcsérpereszke, és most kezd jönni a kései laskagomba és a téli fülőke – mutatott rá Gulyás Zoltán.

Vida Jánosné Újszász környéki mezőkről gyűjtöget. Mint mondta, terem ott is rengeteg, csak nagyon sokan szedik eladási céllal.

Berta Mónika gombaszak­ellenőrhöz is egyre-másra érkeztek kisebb-nagyobb mennyiségekkel a gyűjtögetők.

– Két hete indult be ennyire a gombaszezon – számol be róla Mónika. – Sárguló csiperkét, nagy őzlábgombát, fenyőtinórut, lilatönkű pereszkét hoznak be legnagyobb mennyiségben, de mezei szegfűgombát is kilószámra találnak. Főként a Szandai rétről szedik, de hoznak vizsgálatra Rákóczifalváról, Zagyvarékasról, Besenyszögről, Tiszavárkonyról és Nagykörűből is. Ősszel szaporodnak a gombák, ilyenkor rengeteget találni. Ottjártunkkor is egymásnak adták a kilincset a gombászok.

Meg is mutatkozott az ellenőrzés haszna: jelentős mennyiség végezte a kukában, miután fogyaszthatatlannak bizonyult. Rengeteg volt a sárguló csiperke, amely szintén nem ehető, enyhén mérgező, elfogyasztva gyomorrontást okoz.

Mónika elmondta, hoztak e napon is mérgező begön­gyöltszélű cölöpgombát, ami akkumulálódik a szervezetben. Pálinkás Imréné Tiszapüspökiben szedett gombát kapott egy kedves ismerősétől, azt hozta el bevizsgáltatni.

– Nagyon szeretem a gombát, ezért is adtak nekem. Ezek közül a csiperkét ismerem, gyerekkoromban is szedtük, de behoztam, biztos, ami biztos – mondta. A gombák fele nála is eldobandónak bizonyult.

Kass István is elhozta megmutatni gyűjtögetése eredményét.

– Van, amit nem ismerek, azért hoztam el. Amit hoztam, nagyrészt sárguló csiperke volt, a másik pedig pereszke. Amit én leginkább szedni szeretek, az a szegfűgomba, vannak telepek, ahol őzlábgombát is gyűjtök, meg csiperkét – árulta el.

Fügedi András a NEFAG-erdőben gyűjtöget, illetve a Zagyva két oldalán is keresgél.

– Nagyjából már ismerem, hogy melyek a fogyasztható fajták, de azért mindig átvizsgáltatom, mert akadhat köztük rossz. Ezúttal az őzlábgombának a fele kukacos volt, így meg nem ajánlott a fogyasztása. Most rengeteg a gomba. Sok volt a csapadék, ez a 15–16 fok pedig kedvező nekik – nyilatkozta.

Sokváriné Zsuzsa például a Holt-Tiszánál, a gázfogadó állomás környékén talált rengeteg gombát, onnan hozott egy adaggal, nem nagyon ismeri a gombákat, első alkalommal próbálkozott meg a szedéssel. A kalaposok többsége azonban nála is sárguló csiperkének bizonyult.