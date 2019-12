Gránitvázákat loptak el ismeretlenek a temetőből

A kisebb települések temetőinek nemcsak a rendbetétele, hanem az őrzése is jelentős terheket ró az önkormányzatokra.

November elején fokozott figyelemmel fordul a rendőrség és a polgárőrség is a kegyeleti helyek felé. A nagyrévi temetőben a karácsonyi ünnepek időszakában is előfordulnak lopások és rongálások. Olvasónk, Mojzinger Ildikó jelezte, hogy tavaly és idén is elvitték a helyi temetőben rokonai sírjáról a gránitvázákat.

– Úgy tudom, hogy a miénken kívül több sírhelyet is megrongáltak. Mindenszentekkor még biztosan rendben volt, de amikor a hét elején mentünk gyertyát gyújtani, akkor már sajnos nem találtuk a vázákat. Tavaly a két ünnep között tűntek el. Jeleztem a polgármesternek, aki mondta, hogy sajnos nem mi vagyunk az egyetlen károsultak – fejtette ki Ildikó.

Kovács Ágnestől, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy tavaly egy gránitvázalopásról értesült a rendőrség, idén pedig három ilyen esetről szereztek tudomást, amelyekben elindították az eljárást.

Az elkövetők felkutatása azonban nehéz, tekintettel arra, hogy eléggé külső részen helyezkednek el a temetők, és sajnos egyelőre még közterületi kamera sincs. A rendőrség azonban ilyenkor visszatérően ellenőrzi a területet, és mindent megtesz, hogy az elkövetőt felkutassa.

– Kamera kihelyezéséről már szó esett, ahogy a sűrített polgárőri szolgálatról vagy a temető éjszakai bezárásáról is, ez utóbbit nem támogatta a lakosság. Általában az is jellemző a településre, hogy kevés kivétellel nem szívesen vállalnak közösségi munkát a helyiek – mondta Eörsi Rita, a Nagyrévi Polgárőr Egyesület vezetője, majd hozzátette, hogy a nagyobb polgárőri jelenléthez aktívabb tagságra lenne szükség, hogy biztosíthassák a területet.

Az önkormányzattal egyeztetve folyamatosan keresik a megoldást a közbiztonság javítására. Mind a polgárőrség, mind a rendőrség várja a lakosság segítségét is.

