Hőkamerával ellenőrzik a szolnoki hivatalba belépőket

Egy újabb eszköz került a polgármesteri hivatalba, amely az itt dolgozók, illetve ide érkezők egészségét védi.

Ahogyan arról Szolnok önkormányzata közösségi oldalán beszámolt, a városháza portáján hőkamera fogadja a belépőket, ellenőrzi testhőmérsékletüket és a maszkviselést is.

A hiányzó maszkot, valamint a hőemelkedést, lázas állapotot hangjelzés is tudatja. Ez utóbbi esetben kézi eszközzel kontrollmérés történik, akinél az érték így is magasabb, nem léphet be az épületbe.

Az óvintézkedés segíthet már a komolyabb tünetek megjelenése előtt jelezni az esetleges megbetegedést – olvasható a bejegyzésben.