Húsz éve formálja az izzó vasat a törökszentmiklósi kovácsmester

A főállásban mozdonyvezetőként dolgozó Kecső Tibor minden szabadidejét a saját maga építette kovácsműhelyében tölti.

Türelemmel, hosszú esztendők alatt sajátította el a különféle fogásokat, idővel megtanulta alakítani az izzó vasat. Főleg nagyméretű kovácsoltvas kerítéseket és kapukat készít, de kisebb lakáskiegészítők is kerülnek ki hozzáértő kezei alól. Számtalan szakmai és művészeti kiállításon bemutatkozott már, többször részt vett például a budapesti Mesterségek Ünnepén is. Rendszeresen meghívják bemutatókat tartani, ahol megmutathatja, sőt tovább is adhatja tudását az érdeklődőknek. Törökszentmiklóson több díszkapuja is látható.