Idén végre nem fáznak majd az ideiglenes rendelőben lévő betegek

Mint arról még év elején írtunk, az egészségház átépítésének idejére Tiszasülyön a háziorvosok a művelődési ház előterében ideiglenes rendelőnek kialakított helyiségben fogadják a betegeket.

A téli időben a függönnyel elkerített helyen a külön számukra beállított villanyradiátor ellenére a várakozó betegek panaszkodtak a hidegre.

Ez a probléma azonban most megoldódik. Balaton Máriától, a művelődési ház vezetőjétől megtudtuk, rövid időn belül az aula várónak szánt részét polikarbonát fallal zárják le. Ez már önmagában is hőszigetelő tulajdonságú. Ugyanakkor a melegről még három radiátor beállításával is gondoskodnak a hideg hónapokban.