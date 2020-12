Időben érkezett a polgárőr által nyújtott segítség

Egy, a várostól távol élő rokon hiába próbálta többször is, nem érte el telefonon idős tiszaföldvári hozzátartozóját, így azonnal felkereste Kecse Lászlót, a Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület vezetőjét.

– A bejelentő elmondta, hogy előző este beszélt édesanyjával utoljára, azóta semmit sem tud róla. Hozzátette még, hogy beteges, és alig tud járni – elevenítette fel a minapi esetet Kecse László, aki azonnal a megadott címre sietett.

– Becsengettem, bekiabáltam, de semmilyen válasz nem érkezett, erről tájékoztattam a bejelentőt, aki azt kérte, hogy jussak be a házba. Átmásztam a kerítésen, egy nyitott ajtón át ­bejutottam a házba is. A lakást átvizsgálva a konyha padlóján fekve találtam a házban élő nyolcvankilenc éves hölgyet, aki a küszöbben bukott el, felállni sem tudott. A fejét és a lábát fájlalta. Azonnal értesítettem a mentőszolgálatot, kiérkezésükig pedig jómagam is a helyszínen tartózkodtam – mesélte a történetet Kecse László, a helyi polgárőr-egyesület tapasztalt vezetője.