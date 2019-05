Igen keresettek a külső városrészek lakásai

Hamar gazdára találnak Szolnok jó állapotban lévő családi házai, lakásai. S, bár az árak még mindig magasak, néhány helyen még találni kedvező árú ingatlanokat a megyeszékhelyen.

– Továbbra is keresik Szolnokon a kertes családi házakat, és mostanra már egyértelműen látszik, hogy a nagy kínálat és a kevés kereslet aránya teljes mértékben megfordult. Ha van ugyanis egy normális ingatlan, ami ráadásul jó helyen is található, emellett átlagos állapotban van, akkor az általában két hónapon belül gazdára is talál – avatott be a megyeszékhely ingatlanpiacába Ecsédi Edit.

Az ingatlanértékesítő szerint rendkívül széles skálán mozog az eladásra szánt szolnoki lakóingatlanok állapota. Az a tény azonban mit sem változott, hogy a városban kétszázezer forintos négyzetméterenkénti ár alatt továbbra sem nagyon kelnek el a lakások. Sőt, az elmúlt hónapokban még tovább nőttek az árak.

Nincs ez másként a külső városrészekben, így például Szandaszőlősön sem, ennek ellenére az elmúlt időszakban reális áron lehetett ingatlanhoz jutni a város ezen szegletében.

– Itt nemrég egy százharmincöt négyzetméteres családi ház a hozzá tartozó telekkel huszonnégymillió forintért kelt el. Ebben az esetben egy részben felújított, és teljes mértékben karbantartott épületről beszélhetünk – folytatta a szakértő. Hozzáfűzve, hogy az ingatlant két és fél hónap alatt vásárolták meg.

A Széchenyi-lakótelepen pedig a minap egy ötven négyzetméteres lakás tizenkétmillió-hatszázezer forintért cserélt gazdát. Ugyancsak a lakótelepen, s annak is egy kevésbé keresett utcájában egy negyvenegy négyzetméteres lakást tíz és fél millió forintért adtak el.

– Szolnok belvárosa továbbra is nagyon keresett, de sokan költöznek a Tallinn városrészbe és a Széchenyi-lakótelepre, hiszen mindegyik könnyen megközelíthető – mutatott rá Ecsédi Edit. Majd elmondta, néhányan inkább Szandaszőlőst zárják ki a rendszeres közlekedési nehézségek miatt.

– Sokaknak fenntartásaik vannak a Széchenyi-lakóteleppel szemben, viszont a közigazgatáson keresztül az iskolákon át az üzletekig szinte minden helyben van, így azok száma is jelentős, akik szeretnek itt élni. Az elmúlt tíz-tizenöt évben emellett sokat szépült a környék – hangsúlyozta.

Kíváncsiak voltunk, vajon lakberendezés szempontjából mennyire válogatósak például a családi házak és a kisebb lakások iránt érdeklődők.

– E témában gyakran fogalmaznak meg észrevételeket az ügyfelek. Sokszor azonban érdemes elvonatkoztatni a berendezéstől. Annál is inkább, mivel a bútorok nem maradandó ingóságok – summázta a szakértő.

Fontos, hogy minden részletről idejében tájékozódjunk

Nagyon sokan úgy vásárolnak ingatlant, hogy nem néznek utána annak, hogy milyen is a társasház, hogy fizetik-e a közös költséget, és milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. Ugyanis egy ingatlannál nemcsak a vételárra kell fókuszálni, hanem a későbbiekben felmerülő költségekre is.

– Szolnokon sok a régi építésű lakás, amikre ráfér a hőszigetelés, a nyílászárócsere, a lépcsőházfelújítás és persze a villanyvezetékek cseréje is. Ezek pedig nem olcsó dolgok. Éppen ezért a mérlegelés nagy körültekintést kíván meg – emelte ki Ecsédi Edit.