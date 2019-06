Indulhatnak a kombájnok, kezdődik az aratás

Megyénkben beérett az árpa, ha nem jön rá eső, meg is kezdődhet a betakarítás. A búza is jónak ígérkezik, jövő héten azt is lehet aratni. A gabonára már nem kellene több eső, a kukoricának azonban ideális a mostani időjárás, szépen fejlődik. A repce azonban gyenge lesz.

– Épp most tartottunk megyei tanácskozást az aratásról – számolt be róla Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

– Az őszi árpák a teljes érés időszakában vannak, a napokban megkezdjük az aratását. Az őszi káposztarepce-állományok egy része is megérett a betakarításra. Az őszi búza betakarítása pedig jelen állapot szerint július 2. és 7. körül fog megindulni.

– Az őszi árpánál jó közepes termés van kilátásban, ahogy az elmúlt esztendőben is, átlagban hektáronként 4,3–4,5 tonnára lehet számítani.

A gabona a megye középső részén, Kunszentmárton környékén a legszebb, ott voltak a legkedvezőbbek az időjárási körülmények is. Aratni leghamarabb a Nagykunságban fognak, legkésőbb pedig a jászsági területeken – tudatta a megyei NAK-elnök.

– A kukorica fejlődése kiváló, ennek a növénynek kedvez leginkább az időjárás, olyan fejlődési stádiumban van, hogy két héten belül már virágozni fog, és kimondottan jók a terméskilátások is.

– A napraforgó is jól fejlődött kezdetben, a csapadékos időben kikelt az is, ami korábban nem tudott. Ahol a leghamarabb elvetették, már virágzik is. Jó közepes terméssel számolhatunk, illetve időjárástól függően jó termés is lehet – mondta Hubai Imre Csaba, aki azt is hozzátette, hogy az őszi káposztarepce nagyon megsínylette az őszi időszakot, sokfelé ki lehetett tárcsázni, így csak gyenge, 2,2–2,5 tonna hektáronkénti termésátlag várható. A zöldborsó jó közepes hozamot ígér, a zöldségfélékre viszont későn jött a csapadék, de ahol tudták öntözni, ott közepes.

– Várjuk a csapadékmentes, jó időt – hangsúlyozta a Besenyszög határában gazdálkodó Rigó András. – A gabonából kimossa a sikért a túl sok eső. A búza változatos képet mutat területenként, van, ahol jó, és van, ahol gyengébb a termés.

– Elég jól fejlődött, utána kicsit sok vizet kapott, a virágzás idején is esett. Az időjárás kedvezett a gombabetegségeknek, erőteljesen támad a fuzárium, majd aratás után meglátjuk, mennyire károsította termést.

– Annak a gazdának, aki időben elvégezte a gombabetegségek elleni védekezést, kevésbé kell tartania a fertőzéstől. A környékünkön jövő héten megkezdődik az aratás, de ha az időjárás megfelelő, akár már a héten is belekezdhetünk.

– Kukoricát az abonyi határban termelünk, arra most a lehető legjobb az időjárás. Embermagasságú kukoricaszárak vannak. A napraforgóra is viszonylag jó az idő – számolt be róla a termelő.

Ratkai Zoltán tiszaburai gazdálkodó is a nagyon sok esőt panaszolta. Májusban összesen száznégy, júniusban pedig hatvanhat milliméter csapadékot mért, és a legkisebb mennyiségeket fel sem jegyezte.

– A gyomhelyzetet nagyon befolyásolta, hogy vagy sár volt, vagy épp esett, így a növényvédelmi munkálatok folyamatosan tolódtak – mutatott rá. – De legalább az a nedvesség, ami ősszel, tavasszal hiányzott, most pótlódott.

– Ha lesz három-öt száraz nap, tudjuk aratni az őszi árpát, amit tavaly ilyenkorra már betakarítottuk. Idén közepes termésre számítunk, négy-öt tonna hektáronkénti termésátlaggal, de ez fajtafüggő is.

– Szerintem a búza is közepes lesz, de az még zöld, kell vagy két hét, mire aratni lehet. A búzát száraz időszakban meglepte a vetésfehérítő, erősen védekezni kellett, ez a korábbi években nem volt jellemző.

– A repcéje mifelénk szinte senkinek nem kelt ki. A helyére én vetettem egyrészt cirkot, amit eddig soha, ez nehezen indult be az április eleji hidegben, most pedig sok a gyom. A repce helyére ültettem napraforgót is, ami szintén lassan fejlődött eleinte, de már behozta a lemaradást, most jónak tűnik.

Tóth Gáboréknak a megyében többfelé van kisebb-nagyobb földjük, és mint elmondta, meglehetősen változatos a kép a földeken. Az árpát már aratta volna, ha nem jön rá a hét végén az eső.

Van, ahol a búza is érettnek, tűnik, de a jászsági földön még vagy két és fél hét kell neki. A kukorica szépen fejlődött, magasak, erősek a szárak, a gombák támadását sikerült kivédeni, viszont itt-ott kisebb foltokban, lokálisan sárgulni kezdtek a levelek, most próbálja kideríteni, mi lehet az oka. De reménykednek a bő termésben.