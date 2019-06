Megtévesztő ajánlatokkal próbálják félrevezetni a szervezeteket

Megtévesztő ajánlatokkal kerestek meg tavaly egyesületeket, alapítványokat, mondván, hogy bizonyos pénzösszeg ellenében az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH) kötelezően megküldött vagy honlapjukra elektronikus formában feltöltött közhasznúsági jelentésüket, beszámolóikat leellenőrzik, az előírásoknak megfelelően javítják. Holott az OBH nem adott ilyen megbízást egyetlen cégnek sem.

Az utóbbi időben ismét több bejelentés érkezett az OBH-hoz, miszerint egy kft. nevében a civil szervezetek képviselőit telefonon, az OBH-ra hivatkozva keresik meg azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják.

Az OBH azonban sem ezzel a bizonyos céggel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötött ilyen együttműködési megállapodást. A hivatal feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen jellegű vizsgálatok nem tartoznak a hatáskörébe.

Még hónapokkal ezelőtt a Bereczki Máté Gazdakör Közhasznú Társadalmi Szervezetet is megkeresték ilyen ajánlattal telefonon.

Később újra felhívták Serfőző Imre elnököt. Ő addigra már olvasta a CIC felhívását e megkeresésekről, s ezt ő is jelezte a centrumnak.

– Mondtam a telefonálónak, hogy nem teljesítették korábbi kérésemet, hogy küldjék el ajánlatukat írásban is. Ezt pótolták, a küldött e-mailt továbbítottam a CIC-nek is. Azóta nem kerestek – számolt be róla Serfőző Imre.

Egy nyugdíjas-egyesület vezetőjére először alaposan ráijesztett a telefonáló, aki arról beszélt, mennyire megbüntetik azt, akinek hibát találnak az OBH-nak megküldött beszámolójában.

Ő nyugdíjas vezető, amúgy is gyakorlatlan internetező, attól félt, valamit esetleg elrontott, de nem adott ott nyomban megbízást a cégnek, beszélni akart először a könyvelőjükkel, aki viszont megmutatta, hogy az OBH honlapján épp az ilyen megtévesztő megkeresésekre figyelmeztetnek.

Többek között a Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületét is megkörnyékezték nemrég.

– A napokban kaptam tőlük e-mailt, de kapásból ki is töröltem – számolt be róla Peti Zoltánné elnök.

– Korábban is kerestek már meg mindenféle ajánlatokkal. Szerintem egy-két célzott kérdéssel könnyen kiszűrhető, hogy komoly-e az az ajánlat.

– Nekem eleve pénzügyi-számviteli végzettségem van, így átlátom a témát.

De azokat a civil vezetőket, akik nem járatosak a számvitelben, néhány szakkifejezés használata már megtévesztheti.

– Új cég, más székhellyel, de valószínűleg ugyanazok állnak mögötte, mivel még a telefonszám is ugyanaz, mint a tavalyi megkereséseknél – vélekedett Mészáros Ágota, a civil szervezetek számára szakmai és infrastrukturális segítséget nyújtó megyei Civil Információs Centrum (CIC) szakmai vezetője

– Hasonlóra hivatkoznak, mint a tavalyiak, a honlapjuk tartalma is nagyon hasonló. Azt állítják, hogy ők pusztán jó szándékból akarnak segíteni, de egyértelmű, hogy a pénzszerzés a céljuk: nem kevés pénzért kínálják szolgáltatásukat, futárral küldik a szerződést.

– A megkeresésekben az a különbség, hogy most nem hivatkoznak arra, hogy a „bíróság megbízásából” fordulnak a civil szervezetekhez, viszont sokkal erőszakosabban nyomulnak.

Míg tavaly főként a könyvelőket hívták fel, most szinte csak a szervezetek vezetőit zaklatják.

(Olyanokat is megtalálnak, akiknek a neve és elérhetősége nincs is közzétéve. Jó kérdés, honnan szerzik ezeket az adatokat.)

– Már mi is vezetünk nyilvántartást azokról, akiket megkörnyékeztek. Olyanokról is tudunk, akiket már 2017-ben, 2018-ban is megtalált a másik cég, ők szerencsére már nem ugranak be az újabb ajánlatnak.